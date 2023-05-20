المؤتمرنت -

أمطار غزيرة.. وتحذير من الانهيارات والعواصف الرعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متفاوتة على عدد من المحافظات، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، المحويت، ريمة، ذمار، الضالع، إب، تعز، لحج، الجوف، جنوب مأرب، البيضاء، مرتفعات أبين وشبوة، المهرة وهضبة حضرموت.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الصحراوية وأرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لهما.



وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في المحويت : 16.4ملم، إب : 13.4، عتق : 11.2، ذمار : 7، ريمة : 5.8، السدة: 5.5، الحوبان : 3.8، صنعاء : 2.4، صرفيت: 0.5 ملم .



وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات حضرموت، البيضاء، أبين، لحج، مأرب، الجوف، صعدة، وكانت خارج محطات الرصد.



وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ومن المجازفة بعبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.



وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية، وأخذ الاحتياطات اللازمة من قبل قاطني المنازل والحصون الطينية.