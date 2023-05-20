السبت, 20-مايو-2023 الساعة: 05:16 م - آخر تحديث: 05:08 م (08: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
رسالة للمحتل الخليجي وأكذوبة حوار الجنوبيين في عدن
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
أخبار
المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، أن اليمنيين جميعهم أسهموا في قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر، والـ14 من اكتوبر، وهو ما أعطى رسالة قوية مضمونها أن اليمنيين شعب موحد

الوهباني: الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمة

المؤتمرنت -
الوهباني: الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمة
أكد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله الوهباني، أن اليمنيين جميعهم أسهموا في قيام ثورتي الـ26 من سبتمبر، والـ14 من اكتوبر، وهو ما أعطى رسالة قوية مضمونها أن اليمنيين شعب موحد رغم مراحل التشظي التي عاشوها في المراحل السابقة،

وأوضح الأمين العام المساعد، في لقاء على شاشة اليمن اليوم، بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية، أن التاريخ هو المعلم ومن لايقرأ التاريخ لا يتعظ ولا يستفيد في الحاضر والمستقبل.

وأضاف، أن من يمدحون الاحتلال هم اذنابه وبائعو الأوطان، وأن الوحدة هي مصير الشعب اليمني وصمام أمان الأجيال القادمة والأمل في تحقيق كل تطور ونماء لليمن.

وقال الوهباني: "إذا استمر من يدعون إلى الانفصال عن التغابي فسيخسرون لا محالة"، مؤكداً أن ثمة شباباً تسلحوا بالعلم والمعرفة ولايمكن أن تنطلي عليهم الشعارات الزائفة والدعوات للعودة إلى الوراء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يستأنف صعوده
رياضة: الأهلي يهزم الترجي ويبلغ نهائي أبطال إفريقيا
عربي ودولي: بينهم أوباما.. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي
عربي ودولي: اليابان توسع عقوباتها ضد روسيا
أخبار: قصف سعودي يوقع 8 جرحى مدنيين في صعدة
رياضة: 7 مرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ
أخبار: الصحة العالمية: مليار شخص مهددون بالكوليرا
علوم وتقنية: 6 أطعمة ومشروبات تحميك من السرطان
أخبار: ضبط 12.5 طن من التفاح الخارجي في صنعاء
أخبار: الفلكي الشوافي يكشف موعد غرة شهر ذي القعدة
فنون ومنوعات: في الهند.. السماء "تمطر ديدانا"!
عربي ودولي: تحذيرات من تسونامي في المحيط الهادئ
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي
أخبار: أمطار ودرجات حرارة مرتفعة في هذه المحافظات
رياضة: إشبيلية يهزم يوفنتوس ويبلغ النهائي
رياضة: روما يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة: نيوكاسل يهزم برايتون بالدوري الإنجليزي
أخبار: الخارجية تدين اقتحام الصهاينة لباحات الأقصى
أخبار: خطير جداً.. مرض يصيبك دون أن تعلم
رياضة: الاتحاد الإنجليزي يوقف كلوب
محافظات: صلاح يتفقد المستشفى الريفي في الرضمة
مجتمع مدني: نصائح مهمة لمرضى تضخم عضلة القلب
فنون ومنوعات: فنجان قهوة بـ 1500 دولار!
عربي ودولي: أشهر الأسلحة الغربية في أوكرانيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023