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المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع، أن الوحدة اليمنية قضية راسخة في حقائق التاريخ والجغرافيا

مجيديع: المؤتمر كان في طليعة القوى التي سعت لتحقيق الوحدة

المؤتمرنت -
مجيديع: المؤتمر كان في طليعة القوى التي سعت لتحقيق الوحدة
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله مجيديع، أن الوحدة اليمنية قضية راسخة في حقائق التاريخ والجغرافيا، وأن إعادة توحيد البلاد وإعلان الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990 أتى بعد معاناة شديدة من الصراعات والشتات، وجاء تحقيقا لأهداف ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. ووصف المنكرين لهذه الحقائق التاريخية بالجاحدين.

وأشار الأمين العام المساعد في لقاء خاص عبر شاشة اليمن اليوم بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية، أن المؤتمر الشعبي العام كان في طليعة القوى التي سعت لتحقيق الوحدة.

وثمن مجيديع جهود رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، في الحفاظ على وحدة وكيان وبقاء المؤتمر هو ومن معه من القادة الشرفاء في الداخل الذين وقفوا مع وطنهم وشعبهم ضد العدوان.

وتطرق الأمين العام المساعد إلى الشؤون العربية الراهنة من منظور وحدوي، وقال إن مؤتمر الفصائل الفلسطينية الذي عقد في الجزائر خرج بقرارات ستعطي المقاومة دفعة قوية للتماسك والوحدة في وجه العدو الصهيوني، وشدد أن على الإخوة في فلسطين من جميع الفصائل أن يفهموا أن مصيرهم واحد وعدوهم واحد.

وأوضح مجيديع أن الوضع في السودان خطير واعداء السودان كثيرون ويريدون تقسيمه إلى 4 دول، ويسعون إلى إنهاكه حتى تصير حياة الشعب السوداني قائمة على تقطير الإعانات الأممية.








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