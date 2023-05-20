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المؤتمر نت - اعتبر الشيخ عزام صلاح رئيس الهيئة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام، أن احتفال الشعب اليمني اليوم بالعيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية يقدم برهاناً قاطعاً بأن الوحدة تحمل من عوامل النجاح والبقاء والاستمرار

صلاح‮: ‬عوامل‮ ‬بقاء‮ ‬الوحدة‮ ‬أكبر‮ ‬من‮ ‬محاولات‮ ‬إفشالها

المؤتمرنت -
صلاح‮: ‬عوامل‮ ‬بقاء‮ ‬الوحدة‮ ‬أكبر‮ ‬من‮ ‬محاولات‮ ‬إفشالها
اعتبر الشيخ عزام صلاح رئيس الهيئة البرلمانية بالمؤتمر الشعبي العام، أن احتفال الشعب اليمني اليوم بالعيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية يقدم برهاناً قاطعاً بأن الوحدة تحمل من عوامل النجاح والبقاء والاستمرار أكثر من أي مؤامرات ونزعات حاقدة لافشالها‮. ‬

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية، أن الشعب سيواصل صموده وتصديه لاي مخططات تستهدف وحدته سواء أكانت خارجية اقليمية ودولية أو داخلية بواسطة قلة من اولئك الذين باعوا وطنهم ومبادئهم لتحالف العدوان وتلطخت اياديهم بدماء الأبرياء.

وعبر‮ ‬صلاح‮ ‬عن‮ ‬تهانيه‮ ‬لرئيس‮ ‬المؤتمر‮ الأخ ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ ‬ونوابه‮ ‬والأمين‮ ‬العام‮ ‬وقيادات‮ ‬وأعضاء‮ ‬وحلفاء‮ ‬المؤتمر‮ ‬وكافة‮ ‬جماهير‮ ‬الشعب اليمني‮ ‬بحلول‮ ‬المناسبة‮ ‬الوطنية‮ ‬الغالية، مشيداً‮ ‬بثبات‮ ‬مواقف‮ ‬المؤتمر‮ ‬المدافعة‮ ‬عن‮ ‬وحدة‮ ‬وسيادة‮ ‬واستقلال‮ ‬اليمن‮.‬

واستنكر رئيس الهيئة البرلمانية التحركات المشبوهة تحت ما يسمى اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية في عدن داعياً في هذا السياق كل القوى السياسية الى استشعار وتحمل مسؤولياتها إزاء الأخطار التي تحيط بمنجز الـ22 من مايو.

وقال‮ عزام‮ صلاح لـ"الميثاق": "‬كنا‮ ‬ننتظر‮ ‬من‮ ‬بعض‮ ‬الدول‮ ‬أن‮ ‬تسعى‮ ‬للاستفادة‮ ‬من‮ ‬تجربة‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬والاقتداء‮ ‬بها‮ ‬كنموذج‮ ‬ارسى‮ ‬مبادئ‮ ‬الديمقراطية‮ ‬والتعددية‮ ‬السياسية‮ ‬وحقق‮ ‬المنجزات‮ ‬العظيمة‮ ‬للوطن‮".‬

وأضاف‮، ‬للاسف‮ ‬فإن‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن‮ ‬للسنة‮ ‬التاسعة‮ ‬على‮ ‬التوالي‮ ‬كشف‮ ‬حجم‮ ‬العداء‮ ‬ليمن‮ ‬واحد‮ ‬موحد‮.‬

ونصح‮ ‬صلاح‮ ‬كل‮ ‬من‮ ‬يساند‮ ‬ويمول‮ ‬مؤامرات‮ ‬تمزيق‮ ‬اليمن‮ ‬إدراك‮ ‬العواقب‮ ‬الكارثية‮ ‬على‮ ‬أمن‮ ‬واستقرار‮ ‬المنطقة‮ ‬عموما‮ً ‬والتي‮ ‬ستصل‮ ‬دولهم‮ ‬لا‮ ‬محالة‮.‬








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