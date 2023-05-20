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المؤتمر نت - أوضح الشيخ زيد محمد أبو علي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين أن تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م مثل انتصاراً حقيقياً للإرادة الشعبية أولاً والسياسية في المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني وكل الشرفاء ثانياً

‬أبو‮ ‬علي‮: ‬الوحدة‮ ‬قدرنا‮ ‬ومصيرنا‮ ‬ونرفض‮ ‬تحويلها‮ ‬لقضية‮ ‬خلافية‮ ‬

المؤتمرنت -
‬أبو‮ ‬علي‮: ‬الوحدة‮ ‬قدرنا‮ ‬ومصيرنا‮ ‬ونرفض‮ ‬تحويلها‮ ‬لقضية‮ ‬خلافية‮ ‬
أوضح الشيخ زيد محمد أبو علي عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين أن تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م مثل انتصاراً حقيقياً للإرادة الشعبية أولاً والسياسية في المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني وكل الشرفاء ثانياً، التي سعت وراء تحقيق هذا الحلم وجعله واقعاً حقيقياً ترجمة لأهداف الثورة اليمنية "26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م" وآمال وتطلعات المناضلين الأوفياء الذين رووا شجرة الثورة بدمائهم من أجل التخلص من الاستعمار والاستبداد، واستعادة اللحمة الوطنية لليمن الواحد‮ ‬الكبير،‮ ‬وليمثل‮ ‬بذلك‮ ‬أروع‮ ‬منجز‮ ‬لا‮ ‬يخص‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬فحسب‮ ‬وإنما‮ ‬الشعوب‮ ‬العربية‮ ‬التي‮ ‬رأت‮ ‬في‮ ‬تحقيق‮ ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬بوابة‮ ‬مشرقة‮ ‬في‮ ‬زمن‮ ‬التشرذم‮ ‬والشتات‮ ‬العربي‮..‬

وأكد زيد أبو علي أن المؤتمر الشعبي العام يؤمن إيماناً كلياً أن الوحدة هي قدر ومصير شعبنا ويرفض تعريضها لأي مساومات كونها ملك الشعب وليست ملكاً لأي قوى سياسية، كما يرفض تحويلها إلى قضية خلافية من باب أنها تخص طرف سياسي دون الطرف الآخر، مشيراً في تصريح لـ"الميثاق"، إلى أن كل الاشكالات التي حدثت سابقاً تسبب بها أشخاص ولم تتسبب بها الوحدة، ومن الممكن حل تلك الاشكالات وتصحيح كل الاختلالات التي حدثت إن تسلح الجميع بالمسئولية الوطنية وصدقت النوايا بعيداً عن أيه مشاريع صغيرة لا تخدم الوحدة وتضر بأبناء الشعب الواحد..

ونوه عضو اللجنة العامة للمؤتمر إلى ضرورة استشعار الجميع للروح الوطنية المسئولة في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي يتعرض فيه الوطن الواحد لمؤامرات تستهدف وحدته والنيل من واحدية أبنائه وخلق الصراعات فيما بينهم خدمة لأجندات خارجية لا تريد لليمن أن ينعم بالأمن والاستقرار‮ ‬والسلام‮..‬

وقال أبو علي: " نحن اليوم نعيش في مرحلة فارقة إما أن نعمل جميعاً لحماية وطننا ووحدتنا عبر الحوار الصادق والمسئول، وإما أن نسقط جميعاً في المستنقع الذي يخطط له أعداء الوطن والشعب ادخالنا وجرنا إليه، ونرى اليمن تغرق في متاهات التشتت وصراعات الأخوة التي لا تهدأ،‮ ‬وتقودنا‮ ‬جميعاً‮ - ‬وطناً‮ ‬وشعباً‮ - ‬للضياع‮ ‬ومن‮ ‬ثم‮ ‬البكاء‮ ‬على‮ ‬ما‮ ‬فرطنا‮ ‬فيه‮".

واختتم عميد البرلمانيين اليمنيين تصريحه بالتأكيد على الترفع عن الصغائر التي تقود الوطن للتمزق، والتسلح بالحكمة التي نتصف بها من أجل الحفاظ على اليمن الواحد، ورمي ما عدا ذلك إلى مزبلة التاريخ، وحتى لا تلعننا الأجيال القادمة على ما فرطنا فيه.








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