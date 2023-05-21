المؤتمرنت -

مجيديع يواسي آل الحاج

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله احمد مجيديع برقية عزاء ومواساة الى الأخ/ عبدالله أحمد الحاج شناظب، وإخوانه، في قرية شناظب مديرية جهران بمحافظة ذمار، وذلك بوفاة والدته.



وفي البرقية عبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

" إنا لله وانا اليه راجعون"

