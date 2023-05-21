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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

توقعات بهطول أمطار غزيرة في 16 محافظة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة في 16 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تصل أحياناً إلى حد الغزارة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، البيضاء، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، سواحل حضرموت والمهرة ومرتفعات أبين وشبوة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على صحارى محافظات الجوف، مأرب، حضرموت والمهرة والسواحل الغربية وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ عتق : 7.8 ملم، الكدن : 6، صنعاء: 3.8، إب : 3.0، السدة: 2.8، حدة : 1.8، الحوبان: 1.0ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، تعز، إب، البيضاء وشبوة كانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب، أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول، وكذلك من التواجد قرب أبراج الكهرباء احتماءً من العواصف الرعدية.








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