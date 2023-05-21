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المؤتمر نت - أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن أن الوحدة اليمنية تمثل للمواطن العزة والانتصار والتنمية والتعايش والاستقرار، رغم أن الصوت الإعلامي الأعلى وفي وسائل التواصل الاجتماعي

الأمين العام: الوحدة اليمنية تمثل العزة والتنمية والتعايش والاستقرار

المؤتمرنت -
الأمين العام: الوحدة اليمنية تمثل العزة والتنمية والتعايش والاستقرار
أكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن أن الوحدة اليمنية تمثل للمواطن العزة والانتصار والتنمية والتعايش والاستقرار، رغم أن الصوت الإعلامي الأعلى وفي وسائل التواصل الاجتماعي في المحافظات المحتلة يعادي كل شيء جميل في اليمن، ويمارس التعبئة الخاطئة للمجتمع.

وتطرق الأمين العام- في مقابلة خاصة مع قناة اليمن اليوم بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية- إلى الثقافة الوحدوية ومعاناة عهد التشطير، وقال إنه لا يستشعر عظمة الوحدة إلا من ذاق تلك المعاناة، من قتل وسحل وغيرها من القضايا التي ستؤدي بمن يطالبون بالانفصال إلى محكمة الجنايات الدولية، وقال إن بعض هؤلاء كانوا في السلطة بصنعاء ولم يساهموا في حل أي مشكلة وإنما سعوا إلى التأزيم، وأوضح أن الحراك الجنوبي تلطخ ببعض الممارسات مثل التقطع واعتماد الخارج مرجعيةً.

كما أشار إلى الأصوات الحرة في المحافظات المحتلة ومنها قيادات لجنة اعتصام محافظة المهرة، وقال إن التحالف لم يأت إلا بالكوارث لتلك المحافظات، ولم يترك أي بصمة سوى بالعسكرة والتجييش.

وأوضح أن اليمن يتعرض لهجمة عدوانية شرسة تهدف إلى تقسيمه وشرذمته.

هذا وسيبث اللقاء على شاشة اليمن اليوم الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد.








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