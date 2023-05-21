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أخبار

انفجار في بني حشيش بصنعاء

المؤتمرنت -
انفجار في بني حشيش بصنعاء
استشهد في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، اليوم، مواطن جراء انفجار جسم "غير منفجر" من مخلفات العدوان، في منطقة الظهرة - عزلة رجام.

وذكر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بلاغ، أنه باستشهاد المواطن ترتفع حصيلة مخلفات العدوان، اليوم، إلى شهيدين، بعد استشهاد مواطن آخر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأوضح المركز أن معدل سقوط الضحايا، جراء مخلفات العدوان، يزداد في العديد من المحافظات اليمنية الملوثة بمخلفات الحرب.. مؤكدا أن ذلك يمثل خطرا دائما يتربص بأرواح المواطنين.

وشدد على ضرورة العمل على دعم الأعمال الإنسانية المنقذة للحياة؛ للقيام بتطهير المناطق من تلك المخلفات التي خلفتها ثماني سنوات من الحرب على اليمن.








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