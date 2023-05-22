المؤتمرنت -

الوهباني: الوحدة ستظل الرهان‮ الذي يقي‮ ‬اليمن من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‬‬‬‬‬‬

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول العيد الوطني الـ(33) لقيام الجمهورية اليمنية، ينشر(المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ / صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ(33) لقيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م في مدينة عدن وذلك بعد عقود من التشطير البغيض.



إن الوحدة اليمنية ستظل تمثل لأبناء شعبنا ولنا في المؤتمر الشعبي العام انتصارا حقيقيا لليمن واليمنيين وتتويجا لنضالات شعبنا منذ تحقيق ثورته اليمنية المباركة "26 سبتمبر و14 أكتوبر" المجيدتين.



ان الوحدة اليمنية التي تحققت في زمن عانت فيه الأمة العربية من التقسيم الاستعماري الذي زرع الخلافات واشعل الصراعات والحروب كانت وستظل الرهان‮ ‬الوحيد‮ ‬الذي‮ ‬يقي‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‮، فاليمن انتقلت بقيام الجمهورية اليمنية الى دولة لها سمعتها ومكانتها وتأثيرها في الساحة الاقليمية والدولية ولنا فيما نعانيه كشعب جراء العدوان والحصار والانقسام والتمزق الحالي دليل على ما سنواجهه في حال استهدفت الوحدة الوطنية.

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واذ نجدد التهنئة لكم ومن خلالكم إلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم، فإننا نؤكد أن المؤتمريين سيظلون متمسكين بالوحدة الوطنية ومدافعين عنها تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وعلى راسها ميثاقه الوطني.. وتقبلوا فائق التقدير والامتنان.



أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام