الإثنين, 22-مايو-2023 الساعة: 03:00 م - آخر تحديث: 02:25 م (25: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول العيد الوطني الـ(33) لقيام الجمهورية اليمنية

الوهباني: الوحدة ستظل الرهان‮ الذي يقي‮ ‬اليمن من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‬‬‬‬‬‬

المؤتمرنت -
الوهباني: الوحدة ستظل الرهان‮ الذي يقي‮ ‬اليمن من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‬‬‬‬‬‬
رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ جابر عبدالله الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، بمناسبة حلول العيد الوطني الـ(33) لقيام الجمهورية اليمنية، ينشر(المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ / صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ(33) لقيام الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م في مدينة عدن وذلك بعد عقود من التشطير البغيض.

إن الوحدة اليمنية ستظل تمثل لأبناء شعبنا ولنا في المؤتمر الشعبي العام انتصارا حقيقيا لليمن واليمنيين وتتويجا لنضالات شعبنا منذ تحقيق ثورته اليمنية المباركة "26 سبتمبر و14 أكتوبر" المجيدتين.

ان الوحدة اليمنية التي تحققت في زمن عانت فيه الأمة العربية من التقسيم الاستعماري الذي زرع الخلافات واشعل الصراعات والحروب كانت وستظل الرهان‮ ‬الوحيد‮ ‬الذي‮ ‬يقي‮ ‬الشعب‮ ‬اليمني‮ ‬من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‮، فاليمن انتقلت بقيام الجمهورية اليمنية الى دولة لها سمعتها ومكانتها وتأثيرها في الساحة الاقليمية والدولية ولنا فيما نعانيه كشعب جراء العدوان والحصار والانقسام والتمزق الحالي دليل على ما سنواجهه في حال استهدفت الوحدة الوطنية.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
واذ نجدد التهنئة لكم ومن خلالكم إلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم، فإننا نؤكد أن المؤتمريين سيظلون متمسكين بالوحدة الوطنية ومدافعين عنها تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وعلى راسها ميثاقه الوطني.. وتقبلوا فائق التقدير والامتنان.

أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
قضايا وآراء: أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
أخبار: ‬لبوزة‮:‬‮ الوحدة باقية ومؤامرات الخارج لن تفلح
رياضة: سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي
رياضة: دورتموند ينتزع الصدارة بثلاثية أوغسبورغ
رياضة: نابولي يثأر من إنتر بثلاثية في الكالتشيو
وثائق ونصوص: بيان‮ ‬سياسي‮ ‬هام‮ ‬بمناسبة‮ ‬العيد‮ ‬الوطني‮ ‬الـ‮33 ل‬لجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬
قضايا وآراء: الحدث‮ ‬التاريخي
عربي ودولي: الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
أخبار: الأمين العام: الوحدة اليمنية تمثل العزة والتنمية والتعايش والاستقرار
محافظات: إزالة 11 مخالفة بناء عشوائي في الظهار بإب
عربي ودولي: مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
أخبار: توقعات بهطول أمطار غزيرة في 16 محافظة
قضايا وآراء: الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أخبار: الأمين العام: ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬قضية‮ ‬مصيرية‮ ‬لا‮ ‬تقبل‮ ‬التجزئة
أخبار: مجيديع يواسي آل الحاج
قضايا وآراء: عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
قضايا وآراء: الوحدة هي الشعب
أخبار: الشريف‮: ‬الوحدة‮ ‬راسخة‮ ‬وستظل‮ ‬محروسة‮ ‬بإرادة‮ ‬الشعب
عربي ودولي: فاغنر تعلن سيطرة الروس على كامل باخموت
فنون ومنوعات: هل اعتزل الفنان عادل إمام التمثيل نهائياً؟
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي
رياضة: لايبزيغ يصعق بايرن في الدوري الإلماني
أخبار: ‬أبو‮ ‬علي‮: ‬الوحدة‮ ‬قدرنا‮ ‬ومصيرنا‮ ‬ونرفض‮ ‬تحويلها‮ ‬لقضية‮ ‬خلافية‮ ‬
رياضة: ليفربول يتعادل مع أستون فيلا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023