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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، جاء فيها

مجيديع: الوحدة صنعت لليمن واليمنيين مكانة إقليمية ودولية ولذلك تتعرض للمؤامرات

المؤتمرنت -
مجيديع: الوحدة صنعت لليمن واليمنيين مكانة إقليمية ودولية ولذلك تتعرض للمؤامرات
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، جاء فيها:

الأخ/ صادق امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم

يطيب لي أن أُهنئكم بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م هذا اليوم الأغر في تاريخ شعبنا اليمني والذي كان وسيظل مصدر فخر وافتخار لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم.

لقد كان يوم الثاني والعشرين من مايو وسيظل اليوم الذي حقق فيه الشعب اليمني أهم أهداف ثورته المجيدة 26 سبتمبر و14 اكتوبر وانهى به التشطير وحروبه وصراعاته وخلق عهداً جديداً من العزة والكرامة والمنجزات والانجازات التي تحققت لشعبنا والتي كان في مقدمتها النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وحرية الراي والتعبير والصحافة وحق الشعب في اختيار حكامه بنفسه.

ولان منجز الوحدة كان له التأثير الكبير في صنع مكانة لليمن واليمنيين إقليمياً ودولياً فليس مُستغرباً أن تتعرض إلى مؤامرات ودسائس حاكها وينفذها الأقربون والأبعدون من اعداء اليمن ومرتزقتهم وعملائهم لكن مؤامراتهم تلك لن تزيد شعبنا - بعد كل ما مرّ ويمر به- إلا إيماناً بوحدته ومزيداً من الصبر والصمود في الدفاع عنها كما كان صموده الاسطوري مذهلا للعالم على مدى السنوات الثمان الماضية من العدوان والحصار.

مرة أخرى نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة، ونؤكد لكم أننا سنظل مع بقية أبناء شعبنا أوفياءً للوحدة اليمنية ومدافعين عنها ضد كل المؤامرات والمخططات القريبة والبعيدة.

حفظ الله اليمن واحداً موحداً

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

أخوكم/ الشيخ عبدالله أحمد مجيديع
الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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