المؤتمرنت -

الشريف: الوحدة هي عنوان اليمن ومصدر قوته وسيادته والشعب سيدافع عنها

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى الأخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ/ صادق أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يطيب لي أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي يحتفل به شعبنا اليمني في ظل ظروف وتطورات بالغة الخطورة والتعقيد.



وليس مبالغة القول إن الواجب اليوم يحتم على أبناء شعبنا اليمني أن يستشعر مخاطر التحديات والمخططات التأمرية التي تحاك ضد وحدته الوطنية من قبل القوى التي كانت ولا تزال تعادي اليمن وقادت عدوانها الغاشم عليه وهي اليوم تسعى لدعم المرتزقة الذين وقفوا بصفها ليتصدروا مشهد تنفيذ مشاريع التمزيق والتفتيت لليمن وشعبه وأرضه.



إننا إذ نجدد لكم التهنئة فإننا نحيي ومن خلالكم جماهير الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين يقارعون قوات المحتلين الجدد ويقدمون دروساً في الوطنية والوحدوية التي كانت وستظل هي حامي الوحدة الأول ونثق أن أبناء شعبنا وفي مقدمتهم قيادات وقواعد المؤتمر من شمال الوطن الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه سيكونون هم حماة وحدتهم كما فعلوا ذلك من قبل فالوحدة هي عنوان اليمن ومصدر قوته وسيادته واستقلاله.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير



أخوكم/ الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام