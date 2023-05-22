الإثنين, 22-مايو-2023 الساعة: 04:34 م - آخر تحديث: 04:07 م (07: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة العيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م

الأمين العام: أعداء اليمن يحاولون تمزيق الوحدة وشعبنا سيُحبط مخططاتهم

المؤتمرنت -
الأمين العام: أعداء اليمن يحاولون تمزيق الوحدة وشعبنا سيُحبط مخططاتهم
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة العيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، جاء فيها:

الأخ/ صادق امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي باسمي ونيابة عن أعضاء الأمانة العامة وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره كافة، أن أُهنئكم بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م والذي كان وسيظل يوماً يمنياً خالداً في حياة وواقع وتاريخ ووجدان الشعب اليمني.

إنه لمن المؤسف أن يأتي العيد الوطني للجمهورية اليمنية في وقت يعيش فيه شعبنا اليمني أخطر المراحل في تاريخه المعاصر ذلك انه ورغم الهدنة التي نعيشها والتي خففت قليلاً من المعاناة المستمرة منذ ثماني سنوات من العدوان إلا أن طبيعة الأوضاع والظروف التي تشهدها الساحة الوطنية تؤكد بأن أعداء اليمن يحاولون الانتقال من مرحلة العدوان العسكري المباشر إلى مرحلة اخرى وهي استكمال اهداف عدوانهم بطرق غير مباشرة عبر السعي لتنفيذ مشاريع استهداف الوحدة الوطنية لليمن وشعبه ومحاولة تبني ودعم مشاريع التمزيق والتجزئة ودعوات الانفصال والمناطقية والقروية وكل المشاريع ذات العناوين الصغيرة والتمزيقية والتي يقودها وينادي بها شرذمة من أبناء جلدتنا الذين باعوا أنفسهم ووطنهم وشعبهم لقوى العدوان وأعداء اليمن مقابل ثمن بخس دراهم معدودة وتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة اليمن وشعبه.

إننا ونحن ندرك خطورة المشاريع التي يراد تنفيذها ضد الشعب اليمني ووحدته وسيادته واستقلالية فإننا على ثقة أن شعبنا اليمني الذي قدم التضحيات على مدى ستة عقود منذ قيام ثورته الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر منها ثماني سنوات من العدوان العسكري المباشر والحصار الظالم سيقف بشموخ وصمود في مواجهة ومقاومة كل مشاريع التقسيم والتجزئة والتشطير من أي جهة كانت ومن أي قوى دعمت أكانت اقليمية أو دولية لإدراكه أن أمن واستقرار اليمن لن يكون إلا في وحدته التي تعد ضمانا لقوة وإزدهار اليمن وعزة وكرامة اليمنيين.

إننا في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إذ نجدد لكم التهنئة بهذه المناسبة، فإننا نعاهد الله وشعبنا ونعاهدكم أن نظل أوفياءً للوحدة اليمنية وفي مقدمة المدافعين عنها ومن خلفنا قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وأبناء شعبنا اليمني كافة والذين سيتصدون لكل المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد اليمن ووحدته.

عاش اليمن واحداً موحداً.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير

اخوكم / غازي احمد علي محسن
الامين العام للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
قضايا وآراء: أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
أخبار: بيان‮ ‬سياسي‮ هام‮ ‬بمناسبة‮ ‬العيد‮ ‬الوطني‮ ‬الـ‮33 ل‬لجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬
أخبار: المُنتصرون‮ ‬للوحدة
أخبار: الراعي يؤكد: سيادة اليمن واستقلاله لا يتحقق إلا بالوحدة
أخبار: ‬لبوزة‮:‬‮ الوحدة باقية ومؤامرات الخارج لن تفلح
رياضة: سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي
رياضة: دورتموند ينتزع الصدارة بثلاثية أوغسبورغ
رياضة: نابولي يثأر من إنتر بثلاثية في الكالتشيو
وثائق ونصوص: بيان‮ ‬سياسي‮ ‬هام‮ ‬بمناسبة‮ ‬العيد‮ ‬الوطني‮ ‬الـ‮33 ل‬لجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬
قضايا وآراء: الحدث‮ ‬التاريخي
عربي ودولي: الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
أخبار: الأمين العام: الوحدة اليمنية تمثل العزة والتنمية والتعايش والاستقرار
محافظات: إزالة 11 مخالفة بناء عشوائي في الظهار بإب
عربي ودولي: مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
أخبار: توقعات بهطول أمطار غزيرة في 16 محافظة
قضايا وآراء: الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أخبار: الأمين العام: ‬الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬قضية‮ ‬مصيرية‮ ‬لا‮ ‬تقبل‮ ‬التجزئة
أخبار: مجيديع يواسي آل الحاج
قضايا وآراء: عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
قضايا وآراء: الوحدة هي الشعب
أخبار: الشريف‮: ‬الوحدة‮ ‬راسخة‮ ‬وستظل‮ ‬محروسة‮ ‬بإرادة‮ ‬الشعب
عربي ودولي: فاغنر تعلن سيطرة الروس على كامل باخموت
فنون ومنوعات: هل اعتزل الفنان عادل إمام التمثيل نهائياً؟
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023