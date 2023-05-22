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المؤتمر نت - بن حبتور: تحالف العدوان يعمل على تقسيم اليمن تحت عناوين مختلفة

بن حبتور: تحالف العدوان ومرتزقته يعملون على تقسيم اليمن تحت عناوين مختلفة

المؤتمرنت -
بن حبتور: تحالف العدوان ومرتزقته يعملون على تقسيم اليمن تحت عناوين مختلفة
نظمت حكومة الانقاذ الوطني، صباح اليوم بالعاصمة صنعاء، فعالية خطابية احتفاء بالعيد الوطني الـ33 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بحضور أعضاء في المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ ورئيسي مجلس النواب والشورى.

وفي كلمة له خلال الفعالية، أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن اللحمة الوطنية الاجتماعية والثقافية الشعبية لليمنيين ثابت تاريخي ولا يمكن تجاوزه.

وقال رئيس حكومة الانقاذ إن دول تحالف العدوان ومرتزقته يتآمرون على الوحدة ويعملون على تقسيم اليمن تحت عناوين مختلفة،

من جانبه، قال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس إن ارتباط الشعب اليمني بالوحدة الوطنية لم يكن مرهونا باتفاقية وقعها نظاما ما كان يعرف بالشطرين.

وأكد رئيس الشورى في كلمة له خلال الفعالية أن إعادة تحقيق الوحدة كان نتيجة طبيعية لواحدية الشعب اليمني الرافضة لكل أشكال التمزيق والتبعية والوصاية.

وقال العيدروس إن الوحدة اليمنية حقيقة راسخة في وجدان الشعب اليمني وسلوكه وثقافته وتاريخه الكبير، مشددا على أن مشروع التقسيم يرتبط بأجندة الدول الاستعمارية أمريكا وبريطانيا وإسرائيل.

وأشار إلى أن السيطرة على منابع النفط والغاز والجزر اليمنية وبناء القواعد العسكرية يرتبط بمشروع تقسيم اليمن.

فيما شدد عضو مجلس الشورى صالح صايل على جماهير شعبنا أن تتوثب لإجهاض خطط التقسيم لليمن.








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