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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من عميد البرلمانيين اليمنيين، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ زيد محمد أبو علي، جاء فيها

أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو

المؤتمرنت -
أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من عميد البرلمانيين اليمنيين، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشيخ زيد محمد أبو علي، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكـــرم

يسعدني في الذكرى الـ33 لليوم الوطني العظيم، أن اتقدم إليكم ومن خلالكم إلى مختلف الفعاليات المؤتمرية بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

لقد أثلج صدورنا البيان السياسي الذي أصدره المؤتمر عشية الذكري لما تضمنه من موقف وطني وحدوي جسور انتصر للوحدة اليمنية، ووضع النقاط على الحروف مشخصاً بدقة عالية الواقع اليمني وما تشهده وحدة الوطن اليوم من استهداف وتآمر، وكذا دعوته الصادقة لمختلف القوى اليمنية للوقوف مع إنجاز وطننا التاريخي لإفشال كل هذه المخططات فالظرف عصيب والوقت لا يحتمل إلا المواقف التاريخية.

الأخ رئيس المؤتمر
إن النهج الوحدوي الذي تخطونه في هذه المرحلة لا ريب إنه يعبر عن آمال وتطلعات كل اليمنيين الذين يجدون في هذا النهج الطمأنينة على حاضر ومستقبل وطنهم وهو نهجاً يُستند إلى تاريخ حافل لإنجازات المؤتمر التي أنتصرت لليمن أرضاً وإنسانا وهيئة لها مناخات مواتية لمزيد من البناء وتعزيز أدوارها على مختلف الجوانب والصعد.

الأخ الرئيس
إننا نؤكد لكم بأننا سنظل إلى جانبكم مهما كانت الظروف حالكة ومهما كانت التضحيات التي تهون إزاء أعظم انحازات شعبنا فالواقع يتطلب عملاً وطنياً تاريخياً ينتصر لليمن، ويواجه بقوة وعنفوان كل الأجندة والمخططات التي تستهدف كيانها واستقلالها.. المجد لليمن ولانجازاته التاريخية في الثورة والوحدة والتنمية.

اخوكم:
الشيخ زيد محمد أبو علي
عميد البرلمانيين اليمنيين
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام








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