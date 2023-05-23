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المؤتمر نت - بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة من رؤساء وأعضاء الهيئات (الوزارية- البرلمانية- الشوروية - هيئة الرقابة التنظيمية)، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية
بمناسبة العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة من رؤساء وأعضاء الهيئات (الوزارية- البرلمانية- الشوروية - هيئة الرقابة التنظيمية)، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكـرم

نهنئكم بمناسبة العيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.
.
الأخ رئيس المؤتمر
إن الوحدة اليمنية - التي تحققت في الـ22 من مايو 1990م - ستبقى وتظل النبراس المتوهج الذي يضيئ لنا اليمنيين طريق الحياة بقيمها التي تبني ولا تهدم وتوحد ولا تفرق وتجمع ولا تشتت، ويقيناً ولن تستطيع معاول العدوان ومرتزقته النيل من وحدة الوطن وإطفاء وهجها بنيران حقدهم وكراهيتهم وممارساتهم التي يصنعونها عمداً لزعزعة الروح الوحدوية المغروسة في قلوب اليمنيين، وستذهب كل محاولاتهم ادراج الرياح وستبقي اصواتهم المقرفة معزولة ولن تغادر اماكنهم.

الأخ رئيس المؤتمر
اننا ونحن نكرر لكم التهنئة بالعيد الوطني الـ33 - للجمهورية اليمنية - نعاهدكم ان نبقي ثابتين في خندق الوطن، وصامدين في مواجهة كل التحديات التي تستهدف الوطن ووحدته، كما نجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة لما فيه المصلحة التنظيمية والوطنية، كما إننا على ثقة تامة بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادتكم في مثل هذه الظروف الصعبة متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف، الوحدة اليمنية شامخة محروسة بعزيمة اليمنيين وإرادة الله سبحانه وتعالي.

المجد والخلود للوطن والثورة والوحدة..

دمتم في رعاية الله وحفظه

إخوانكم/
رؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر
(الوزارية- البرلمانية- الشوروية- الرقابة التنظيمية)








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