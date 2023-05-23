الثلاثاء, 23-مايو-2023 الساعة: 03:29 م - آخر تحديث: 03:28 م (28: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، جاء فيها

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني 22 مايو

المؤتمرنت -
فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الوطني 22 مايو
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق امين ابوراس برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، جاء فيها.

وعبر رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الاخ صادق امين ابو راس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات المؤتمر، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدين أن هذا المنجز التاريخي سيظل هو أهم ما حققه اليمنيون في تاريخهم المعاصر والذي جاء تجسيداً لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 اكتوبر والحركة الوطنية.

وأكدت قيادات فروع المؤتمر ان العيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية -وإعاة تحيق الوحدة اليمنية- ستبقى بما تحمله من دلالات وطنية تذكّر بعظمة المبادئ والقيم وعظيم التضحيات من اجل الحرية لوطننا وشعبنا ومن اجل الإنتصار لإرادة الشعب الحرة في التغيير والبناء الوطني الشامل.

ولفتت إلى أن إرادة اليمنيين ستنتصر وسيدرك الأعداء أن اليمن وشعبها أقوى من كل آلات وأدوات الموت والدمار وستبقى الوحدة اليمنية شامخة محروسة بعزيمة اليمنيين وإرادة الله سبحانه وتعالى، معبرةً عن أمنياتها بأن يعيد الله - عز وجل- هذه المناسبة على اليمن وقد استعاد امنه واستقراره وان يحفظ اليمن وشعبها من كل مكروه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: كاد يقتل جاره المسن.. والسبب غير متوقع!
عربي ودولي: روسيا تدعو منظمة الصحة لمزيد من الشفافية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب مع استقرار الدولار
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا
أخبار: قطاع الإعلام بالمؤتمر يعزي الزميل أحمد الزبيري
أخبار: بن حبتور: تحالف العدوان يعمل على تقسيم اليمن تحت عناوين مختلفة
أخبار: بن حبتور: الدفاع عن الوحدة اليمنية في مقدمة أولويات المؤتمر وأنصار الله
أخبار: لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية
أخبار: الأمين العام: أعداء اليمن يحاولون تمزيق الوحدة وشعبنا سيُحبط مخططاتهم
أخبار: الشريف: الوحدة هي عنوان اليمن ومصدر قوته وسيادته والشعب سيدافع عنها
أخبار: مجيديع: الوحدة صنعت لليمن واليمنيين مكانة إقليمية ودولية ولذلك تتعرض للمؤامرات
أخبار: الوهباني: الوحدة ستظل الرهان‮ الذي يقي‮ ‬اليمن من‮ ‬الضعف‮ ‬والهوان‮ ‬والاندثار‬‬‬‬‬‬
قضايا وآراء: الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
قضايا وآراء: أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
أخبار: انفجار في بني حشيش بصنعاء
أخبار: بيان‮ ‬سياسي‮ هام‮ ‬بمناسبة‮ ‬العيد‮ ‬الوطني‮ ‬الـ‮33 ل‬لجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬
أخبار: المُنتصرون‮ ‬للوحدة
أخبار: الراعي يؤكد: سيادة اليمن واستقلاله لا يتحقق إلا بالوحدة
أخبار: ‬لبوزة‮:‬‮ الوحدة باقية ومؤامرات الخارج لن تفلح
رياضة: سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي
رياضة: دورتموند ينتزع الصدارة بثلاثية أوغسبورغ
رياضة: نابولي يثأر من إنتر بثلاثية في الكالتشيو
وثائق ونصوص: بيان‮ ‬سياسي‮ ‬هام‮ ‬بمناسبة‮ ‬العيد‮ ‬الوطني‮ ‬الـ‮33 ل‬لجمهورية‮ ‬اليمنية‮ ‬
قضايا وآراء: الحدث‮ ‬التاريخي
عربي ودولي: الأمم المتحدة تدعو لإصلاح مجلس الأمن الدولي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023