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البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ33

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من عضو اللجنة العامة للمؤتمر الدكتورة أحلام البريهي، فيما يلي نصها:



الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكـــرم



إني لاجدها مناسبة عظيمة أن أرفع آسمى آيات التهاني والتبريكات إلى معاليكم بمناسبة العيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، ذلك المنجز التاريخي الذي ظل حلما يراود أبناء اليمن شمالاً وجنوباً حتى تحقق في 22 مايو 1990 عقب نضالات طويلة في هذا الشأن.



وإننا في هذه المناسبة التاريخية العظيمة، إذ نشعر بالفخر لما حققته دولة الوحدة من منجزات تنموية وسياسية واجتماعية وأمنية، وكما هو بديهي أن كل عمل أو إنجاز لابد ان ترافقه بعض الأخطاء فإن من المنطقي أن لا أحد ينكر ذلك ولا احد يرفض المعالجات للاخطاء التي حدثت خلال 33 عاماً من عمر الوحدة، في إطار سقف الوحدة واليمن الواحد، خاصة والشعب اليمني يرى بأم عينيه ما تتعرضه له دولتهم من تآمرات لدحض الأمن والاستقرار والزج بوطنهم الى التمزيق والتفتيت والأفقار ليسهل على المتآمرين الانقاض على اليمنين ونهب ثرواتهم، وهو الهدف الذي بات الشعب اليمني يدركه ويدرك أن الوحدة هي دربهم الوحيد نحو مستقبل مزدهر آمن مستقر.



وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم





د/ أحلام البريهي

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام