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النواب يستمع لرسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصياته

المؤتمرنت -
النواب يستمع لرسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصياته
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة إلى رسالته الموجهة لرئيس المجلس بشأن مقترح تفعيل وتطوير العمل البرلماني الحكومي المشترك فيما يتعلق بعملية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس النواب.

وتطرق الوزير أبو حليقة إلى أهمية التنسيق مع اللجان الدائمة في المجلس وتوفير المعلومات والبيانات والردود في وقتها وبحسب الفترات الزمنية المحددة من المجلس.

وأكدت الرسالة أهمية تقديم تقارير دورية عن مستوى الاداء والإنجاز أولاً بأول، لافتاً إلى أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وحضور الوزراء للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهم من أعضاء المجلس وفي المواعيد المحددة لذلك، وبما يعزز المصلحة العامة وتحسين جودة الأداء الحكومي وفقاً لمؤشرات واقعية ونتائج فعلية لمستوى تنفيذ الحكومة لمخرجات المجلس مع مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار، وبما من شأنه التخفيف من معاناة المواطن اليمني.

وفي الجلسة استعرض مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجان "العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الدستورية والقانونية" إلى نتائج لقائها مع ممثلي الجانب الحكومي بشأن بعض التجاوزات والمخالفات لوزارة العدل، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

تضمن التقرير الاستفسارات الموجهة من اللجنة لتلك الجهات وردود الجانب الحكومي في تلك الجهات عليها كل على حده.

وخلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها.

وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس محمد بكير صلاح إلى سؤال موجه لوزير الأشغال العامة والطرق، ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق بشأن ترميم وإصلاح وصيانة طريق الكدن مركز ملحان وطريق باب الناقة الملباخ ملحان وطريق العكمة الولجة بني مليك والتي لم تتعرض للصيانة والترميم منذ سنوات، رغم أهميتها وما تقدمه من خدمات للمواطنين في تلك المناطق، الأمر الذي يتطلب إجراء الصيانة والترميم لتلك الطرق.

وطالب عضو مجلس النواب بحضور وزير الأشغال ورئيس صندوق صيانة الطرق للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في جلسة مقبلة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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