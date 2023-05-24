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المؤتمر نت - رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني الـ33

المؤتمرنت -
دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني الـ33
رفع الشيخ سيف عبدالولي الهياشي القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبوراس، جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل الوحدوي/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة.. وبــعـــد:

يسرني ويسعدني أن أتقدم إليكم باسمي شخصياً ونيابةً عن زملائي قيادة وكوادر دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر وأعضاء المؤتمر في قيادات الهيئات المختلفة لمنظمات المجتمع المدني على إمتداد الساحة اليمنيه بخالص التهاني والتبريكات بالعيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وتحقيق الوحدة المباركة في الـ22 من مايو 1990م والتي بتحقيقها التم شمل اليمنيين وزادت قوتهم وعزتهم وساد الأمن والإستقرار والرخاء وتحققت المنجزات العظيمة وفي مقدمتها الحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية وتأسست منظمات المجتمع المدني المختلفة.. ورغم مايواجهة هذا المنجز العظيم والحلم الكبير من مخاطر وصعوبات فمن المؤكد بأن الوحدة اليمنيه ستظل راسخة وثابته ثبوت الجبال ولن تقدر أي قوة أن تنتزعها لأنها إرادة كل أبناء الشعب اليمني من شرقه الي غربه ومن شماله الي جنوبه.

الأخ رئيس المؤتمر
إن الوحدة اليمنية تتعرض اليوم لمنعطف خطير ومؤامرة كبيرة من قوى دولية وإقليمية تسعى الى تقسيم وتشطير اليمن بأيادي مرتزفتهم من اليمنيين الذين باعو انفسهم للقوى الاجنبية بالمال المدنس، ويتوجب علينا في المؤتمر الشعبي العام وكل القوى المناهضة للعدوان وأبناء الشعب اليمني العظيم الأوفياء لوطنهم ووحدتهم والمدافعين عليه في شمال الوطن وجنوبة الوقوف صفًا واحداً وسداً منيعاً تتحطم أمامة كل مشاريع التشرذم والمؤامرات الخبيثه الذي تريد المساس بوحدة الوطن، وإننا على يقين تام بقيادتكم الرشيدة ومواقفكم الوطنية في القضايا المصيريه للوطن والشعب وبأن الموتمر سيظل في صدارة المدافعين والمحافظين عل هذا المنجز التاريخي والكبير في الحاضر والمستقبل والذي كان له الشرف العظيم في تحقيقه.

وفي الأخير، نتمنى المجد والشموخ والأمن والأمان والاستقرار والسلام والازدهار لوطننا اليمني الواحد الموحد والخيبة والخسران لأعداء الوحدة اليمنية المباركة، ومتمنيين لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في قيادتكم الحكيمة لحزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

أخوكم الشيخ/ سيف عبدالولي الهياشي
القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية
عضو الأمانة العامة








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