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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ علي عبدالله العنسي، جاء فيها

العنسي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو

المؤتمرنت -
العنسي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني 22 مايو
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية تهنئة بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية 22 مايو، من رئيس الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ علي عبدالله العنسي، جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن آمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

تحية طيبة.. وبـــعــــد:

بمناسبة العيد الوطني الـ33 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م، يسرني باسمي شخصاً ونيابةً عن زملائي قيادة وكوادر الدائرة التنظيمية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الخالدة والغالية على قلوب جميع اليمنيين، مؤكدين على موقفكم الوطني الشجاع في سبيل الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، وان موقفنا سيكون إلى جانبكم ماحيينا.

مرة أخرى نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر العظيم على أعدائه.

وكل عام وأنتم بخير

أخوكم/
علي عبدالله العنسي
رئيس الدائرة التنظيمية
عضو الأمانة العامة








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