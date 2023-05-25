المؤتمرنت -

الشريف يواسي آل الطهيف

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ العزي علي الطهيف، عضو اللجنة الدائمة، وأفراد أسرته، وكافة آل الطهيف، بمديرية العرش محافظة البيضاء ، وذلك بوفاة نجله وليد العزي علي الطهيف.





وعبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب.

سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

" إنا لله وانا اليه راجعون"

