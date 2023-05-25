الخميس, 25-مايو-2023 الساعة: 01:13 ص - آخر تحديث: 12:31 ص (31: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الذكرى الـ33 ليوم الوحدة اليمنية.. من هو المستفيد من ذلك الحدث الهام؟
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة إلى

الشريف يواسي آل الطهيف

المؤتمرنت -
الشريف يواسي آل الطهيف
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ/ العزي علي الطهيف، عضو اللجنة الدائمة، وأفراد أسرته، وكافة آل الطهيف، بمديرية العرش محافظة البيضاء ، وذلك بوفاة نجله وليد العزي علي الطهيف.


وعبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن أحر تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب.
سائلا الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
" إنا لله وانا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برايتون يفرض التعادل على سيتي
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: أنا أكبر من التهديدات
رياضة: ريال مدريد يهزم فايكانو بالدوري الإسباني
فنون ومنوعات: إليسا ترد على تصريحات شيرين عبدالوهاب
رياضة: برشلونة يخسر أمام بلد الوليد في الليغا
عربي ودولي: الرئيس الصيني يؤكد الاستعداد لدعم روسيا
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
اقتصاد: إرتفاع أسعار الذهب عالمياً
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية
علوم وتقنية: أطعمة تساعد طالب الثانوية العامة على التركيز
أخبار: رصد 68 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
اقتصاد: الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر
مجتمع مدني: 3 طرق تخلصك من نوبات غضب الأطفال
فنون ومنوعات: وزيرتان تدخلان القفص الذهبي
عربي ودولي: 20 ضحية بحريق مهاجع مدرسة في غيانا
محافظات: غازي يتفقد سير العمل في كلية المجتمع بذمار
علوم وتقنية: كم عدد أكواب الشاي المفيدة للجسم في اليوم؟
رياضة: نيوكاسل يضمن المشاركة في دوري الأبطال
رياضة: إمبولي يعمق جراح يوفنتوس برباعية
أخبار: صنعاء تخفّض أسعار المواد الغذائية
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مُخيمًا في رام الله
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض
أخبار: النواب يستمع لرسالة الحكومة بشأن تنفيذ توصياته
أخبار: الخطري تهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الوحدة
أخبار: البريهي تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ33
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023