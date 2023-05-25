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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار وعواصف وسيول.. تحذير لسكان 15 محافظة

المؤتمرنت -
أمطار وعواصف وسيول.. تحذير لسكان 15 محافظة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق من محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، البيضاء، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت، عمران، حجة وصعدة، وتمتد شرقاَ باتجاه الجوف ومأرب وشبوة وغرباَ نحو سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى وكذلك السواحل والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ذمار: 36 ملم، تعز - الحوبان: 31.9، حدة: 17.5، ريمة: 16.3، سقطرى: 16، السدة: 13.6، إب: 9، الكدن: 8.0، المحويت: 5.2 ، حجة: 2.0 ، صرفيت :0.6 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، مأرب والجوف وكانت خارج محطات الرصد.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد أو السير في ممرات السيول ومناطق تجمعات المياه أو بالقرب منها وعدم المجازفة بقطعها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونصح بالاحتماء من العواصف الرعدية والانهيارات الصخرية والطينية سيما في الطرقات الجبلية، داعياً قاطني المنازل والحصون الطينية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.








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