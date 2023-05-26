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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار غزيرة في 12 محافظة.. وتحذير للسائقين

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة في 12 محافظة.. وتحذير للسائقين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، الجوف، عمران، صنعاء، حجة، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، الضالع والبيضاء.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات مأرب، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وأرخبيل سقطرى وعلى السواحل والمناطق الداخلية المحاذية لها وسهل تهامة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي، جاءت على النحو الآتي / عمران : 19.2ملم، صنعاء ـ حدة : 15، ذمار : 6، صنعاء ـ المطار : 2.5،إب : 1.8، صرفيت : 1.6، السدة : 0.6، ريمة : 0.4 ، تعز : 0.2 ملم.

ولفت إلى أنها هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة شملت أجزاء من محافظات عدن، حضرموت، شبوة ، البيضاء، أبين، لحج، الضالع، مأرب والجوف وكانت خارج محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

وأنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، وكذلك من الانهيارات الصخرية والطينية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

وحث المركز على عدم التواجد بالقرب من الأجسام المرتفعة مثل الأشجار والأعمدة وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.








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