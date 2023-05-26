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أخبار
المؤتمر نت - حذرت مصلحة الدفاع المدني، سكان العاصمة صنعاء

تحذيرات من سيول قادمة إلى العاصمة صنعاء

المؤتمرنت -
تحذيرات من سيول قادمة إلى العاصمة صنعاء
حذرت مصلحة الدفاع المدني، سكان العاصمة صنعاء، من سيل قادم من جبل اللوز مديرية الطيال خولان بمحافظة صنعاء بإتجاه أمانة العاصمة.

ودعت مصلحة الدفاع المدني في بيان، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور سائلة صنعاء.

كما حذرت من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة.

كما دعت المصلحة سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.

ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء القديمة ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.








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