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المؤتمر نت - تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول

أمطار غزيرة على صنعاء.. والدفاع المدني يحذر

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة على صنعاء.. والدفاع المدني يحذر
تشهد العاصمة صنعاء وضواحيها، في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وبدء تدفق السيول.

وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان، الجميع من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطوره على الحياة،

ودعت المصلحة سائقي المركبات الى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار بسبب تدني مستوى الرؤية.

ودوت صافرات الإنذار في سائلة صنعاء ونداءات تحذيرية عبر مكبرات الصوت على إمتداد السائلة للخروج منها.








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