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أخبار
المؤتمر نت - لقيت أسرة كاملة مصرعها غرقاً اليوم، في شلال بني مطر غرب محافظة صنعاء بعد سقوط سيارتهم في السد

صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر

المؤتمرنت -
صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر
لقيت أسرة كاملة مصرعها غرقاً اليوم، في شلال بني مطر غرب محافظة صنعاء بعد سقوط سيارتهم في السد.

وأفادت مصلحة الدفاع المدني في بيان، بأنه وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الغوص والإنقاذ الى موقع الحادثة وباشرت الفرق عملها وتم انتشال 5 جثث لرجل وامرأتين وطفلين من السد.

وأكدت مصادر محلية نجاة طفل سقط من نافذة السيارة قبل غرقها تم إنقاذه من قِبل المواطنين.

وأشار مصدر مسؤول بالمصلحة أن أسباب سقوط السيارة لازالت مجهولة والتحقيقات الأولية تُشير الى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها أثناء القيادة مما أدى إلى هرولتها وسقوطها الى السد.

ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع السائقين الى توخي الحذر والحيطة وعمل صيانة دورية لسياراتهم لاسيما ونحن في موسم الأمطار حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم.








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