الأحد, 28-مايو-2023 الساعة: 02:45 م - آخر تحديث: 02:39 م (39: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

تحذيرات من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

المؤتمرنت -
تحذيرات من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، البيضاء، تعز ومرتفعات لحج وأبين وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.

وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء : 18 ملم، حجة : 7، حدة : 7، ريمة : 6.8، عمران : 3.3، صعدة : 0.4

كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، الحديدة، المحويت، ريمة، ذمار وشبوة.

وحذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التواجد بالقرب من الأجسام المرتفعة مثل الأشجار والأعمدة واستخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: ريال مدريد يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني
عربي ودولي: مقتل وإصابة 36 بانهيار ثلجي شمال باكستان
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله
رياضة: بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي المغير لليوم 15
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز بحرف سفيان
أخبار: صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر
أخبار: أمطار غزيرة على صنعاء.. والدفاع المدني يحذر
أخبار: طلاب الشهادة العامة ينهون اختباراتهم النهائية
أخبار: أمطار وعواصف رعدية في 14 محافظة يمنية
فنون ومنوعات: هل اعتذر ياسر جلال عن "ألف ليلة وليلة"؟
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي المهندس العزي الطهيف
علوم وتقنية: هذا ما يفعله التدخين بأدمغتكم!
عربي ودولي: مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال
أخبار: الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: صنعاء.. الكهرباء تُعيد التيار لستة آلاف منزل
قضايا وآراء: تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
اقتصاد: أسعار الذهب ترتفع 0.3%
أخبار: تحذيرات من سيول قادمة إلى العاصمة صنعاء
عربي ودولي: تواصل المعارك العنيفة في السودان
أخبار: الدرة يؤكد أهمية رفع مستوى الخدمات بميناء الصليف
رياضة: أوساسونا يهزم أتلتيك بلباو بثنائية في الليغا
أخبار: أمطار غزيرة في 12 محافظة.. وتحذير للسائقين
رياضة: يونايتد يكتسح تشيلسي في ليلة العودة لأوروبا
علوم وتقنية: ما علاقة فيتامين D ومشكلات الأطفال النفسية؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023