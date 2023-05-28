المؤتمرنت -

تحذيرات من أمطار مصحوبة بعواصف رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، الضالع، البيضاء، تعز ومرتفعات لحج وأبين وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.



وحسب المركز يُحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من صحارى محافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ صنعاء : 18 ملم، حجة : 7، حدة : 7، ريمة : 6.8، عمران : 3.3، صعدة : 0.4



كما هطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد الجوي على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، الحديدة، المحويت، ريمة، ذمار وشبوة.



وحذر المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن التواجد بالقرب من الأجسام المرتفعة مثل الأشجار والأعمدة واستخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.