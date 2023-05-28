المؤتمرنت -

مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة التربية والتعليم

استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن بعض التجاوزات والمخالفات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني.



وتضمن التقرير ملاحظات اللجنة حول بعض المخالفات المتعلقة بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني، كما تضمن عددا من الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها.



وقد أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي المختص وموافاة المجلس بنتائج ذلك ليتسنى مناقشته في جلسة مقبلة.



وخلال الجلسة استعرض المجلس الاعتذار المقدم من وزير الكهرباء والطاقة عن عدم تمكنه من حضور جلسة اليوم، وطلبه تأجيل حضوره إلى جلسة أخرى ووافق المجلس على ذلك.



إلى ذلك استمع المجلس من عضو المجلس أحمد سيف حاشد إلى السؤال الموجه لوزير الكهرباء والطاقة.. حول أسباب عدم قبول الوزارة لعروض تجارية منافسة في بيع أسعار الكهرباء مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب اليمني جراء تداعيات العدوان والحصار، وكذا الرد على الاستفسارات المتعلقة بأداء صندوق دعم كهرباء الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل.



وطالب عضو المجلس بحضور وزير الكهرباء والطاقة للرد على الاسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن عملاُ بنص اللائحة الداخلية للمجلس.