المؤتمرنت -

لبوزة يعزي آل الفقيه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ عبدالقوي علي محمد الفقيه، عضو اللجنة الدائمة، واحد مؤسسي المؤتمر في مديريات ردفان ومحافظة لحج، وذلك باغتيال ابنه الشاب/ أكرم عبدالقوي في حادث مؤسف في احدى النقاط الامنية في مديرية الملاح / لحج.



وعبر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب ..

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"

