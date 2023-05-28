الأحد, 28-مايو-2023 الساعة: 07:21 م - آخر تحديث: 06:20 م (20: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى

لبوزة يعزي آل الفقيه

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي آل الفقيه
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة ، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ عبدالقوي علي محمد الفقيه، عضو اللجنة الدائمة، واحد مؤسسي المؤتمر في مديريات ردفان ومحافظة لحج، وذلك باغتيال ابنه الشاب/ أكرم عبدالقوي في حادث مؤسف في احدى النقاط الامنية في مديرية الملاح / لحج.

وعبر الدكتور لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعميق المواساة لكافة افراد الاسرة بهذا المصاب ..
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: إتلاف 13 طن من الكيك الفاسد بأمانة العاصمة
علوم وتقنية: بهذه الأطعمة.. سيطر على خطر أمراض القلب
عربي ودولي: زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شرق روسيا
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
رياضة: باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي
رياضة: ريال مدريد يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني
عربي ودولي: مقتل وإصابة 36 بانهيار ثلجي شمال باكستان
عربي ودولي: اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله
أخبار: 71 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
مجتمع مدني: علامات على الجلد تدلُّ على الإصابة بالسكري
رياضة: بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني
عربي ودولي: الاحتلال يواصل إغلاق مدخلي المغير لليوم 15
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز بحرف سفيان
أخبار: النواب يوجه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات
أخبار: صنعاء.. وفاة أسرة كاملة غرقاً في شلال بني مطر
أخبار: أمطار غزيرة على صنعاء.. والدفاع المدني يحذر
أخبار: طلاب الشهادة العامة ينهون اختباراتهم النهائية
أخبار: أمطار وعواصف رعدية في 14 محافظة يمنية
فنون ومنوعات: هل اعتذر ياسر جلال عن "ألف ليلة وليلة"؟
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي المهندس العزي الطهيف
علوم وتقنية: هذا ما يفعله التدخين بأدمغتكم!
عربي ودولي: مقتل 30 إرهابياً بعملية عسكرية في الصومال
أخبار: الحديدة.. 77 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: صنعاء.. الكهرباء تُعيد التيار لستة آلاف منزل
قضايا وآراء: تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023