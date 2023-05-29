المؤتمرنت -

أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر المواطنين

تشهد العاصمة صنعاء في هذه الأثناء هطول أمطار غزيرة على معظم أحياء العاصمة، وحذر المركز الوطني للارصاد المواطنين من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها.



وتوقع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة وإب، وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، الضالع والبيضاء والمناطق الغربية من محافظات ذمار، صنعاء، عمران والجوف.



وحسب المركز قد تهطل أمطار خفيفة على أجزاء من محافظتي أرخبيل سقطرى وحضرموت.



ومن المحتمل أن تكون درجات الحرارة العظمى مرتفعة في المناطق الصحراوية والساحلية، وقد تتراوح ما بين 34-40 درجة مئوية.



ودعا المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.



ونبه المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.