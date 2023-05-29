المؤتمرنت -

إنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية في محافظة صعدة

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.



واطلع المجلس على تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة لعام ١٤٤٤هـ، من خطة التفتيش الدوري السنوية، ومباشرة اللجان الميدانية لمهام التفتيش والمتابعة والتقييم لقضاة المحاكم في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.



وثمن المجلس الدور الذي تقوم به الهيئة، مؤكدا على أهمية تنفيذ المهام في المتابعة والمراقبة، بشكل مستمر والرفع للمجلس بنتائج عمل اللجان.



ووافق المجلس على إسناد الاختصاص بنظر القضايا الجنائية الجسيمة وغير الجسيمة الواقعة في نطاق اختصاص محكمة جبل راس الابتدائية إلى محكمة الجراحي الابتدائية بمحافظة الحديدة، بناء على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي.



كما وافق على إنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية بمحافظة صعدة تختص بنظر تلك القضايا، بناء على العرض المقدم من النائب العام.



واطلع المجلس على عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.



وناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.