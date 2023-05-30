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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر وتقدير من أسرة آل الشاذلي البرطي، جاءت رداً على مواساة رئيس المؤتمر لهم بوفاة فقيدهم الدكتور محمد يحيى فرج الشاذلي البرطي

برقية شكر لرئيس المؤتمر من آل الشاذلي البرطي

المؤتمرنت -
برقية شكر لرئيس المؤتمر من آل الشاذلي البرطي
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر وتقدير من أسرة آل الشاذلي البرطي، جاءت رداً على مواساة رئيس المؤتمر لهم بوفاة فقيدهم الدكتور محمد يحيى فرج الشاذلي البرطي، فيما يلي نص البرقية:

الأخ والوالد الشيخ/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمرالشعبي العام - المحترم

نشكركم وجميع كوادر المؤتمر الشعبي العام على مشاركتنا في احزاننا ومواساتنا بالتعزية والدعاء وبالحضور او الاتصال المباشر وغير المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي او الدعاء في ظهر الغيب في فقيدنا والغالي والعزيز علينا إبننا وأخونا ووالدنا د. محمد يحيى فرج الشاذلي البرطي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته والله يلهمنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. والبقاء لله.

جزاكم الله خير الجزاء على التعزية، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل دعائكم جميعاً، وأن لا يريكم مكروهاً فيمن تحبون.

عن أسرة الفقيد
الحاج قائد فرج الشاذلي البرطي
د عادل يحيى فرج الشاذلي البرطي
وجميع إخوانه وأبناء الفقيد وجميع أفراد الأسرة ومحبيه








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