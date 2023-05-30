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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر من الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر من الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، وأجواء حارة في المناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، البيضاء وتعز، وأجزاء من السواحل الغربية وسهل تهامة.

وقد تهطل أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، أبين، شبوة، مأرب والجوف.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات أرخبيل سقطرى وحضرموت والمهرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 34-40 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الحوبان: 42.3ملم، صنعاء: 27.4، المحويت : 26.6، تعز - المطار : 18.7، الكدن : 13.6، ريمة : 11.8، صعدة : 10.1، السدة: 05.3، عمران: 05.2 ، إب: 04.7 ، حجة: 02،0 ملم.

وهطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على محافظات الجوف، مأرب، البيضاء، الضالع، لحج، شبوة، حضرموت، المهرة وسقطرى وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار إلى عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب أو المجازفة بعبورها، أو التواجد بالقرب من الأشجار العالية والأعمدة الكهربائية وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.

وأنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية وعبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.








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