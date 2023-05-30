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أخبار
المؤتمر نت - إنهار منزل لمواطنين من سكان مديرية التحرير وسط صنعاء

صنعاء.. انهيار منزل وتحذيرات من عبور السائلة

المؤتمرنت -
صنعاء.. انهيار منزل وتحذيرات من عبور السائلة
إنهار منزل لمواطنين من سكان مديرية التحرير وسط صنعاء مساء الاثنين 29 مايو2023 متأثرا بهطول امطار غزيرة وعدم ترميم المنزل، فيما أطلقت مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة صنعاء اليوم ، نداءات تحذيرية عبر مكبرات الأصوات على امتداد سائلة صنعاء لأخذ الحيطة والحذر.

وأوضحت مصادر محلية ان المنزل الواقع جوار قسم شرطة العلفي انهار جزئياً دون وقوع ضحايا في الأرواح.

وهرعت فرق الإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني لإنقاذ السكان وإنشاء دعامات مؤقتة لسقف المنزل وإخلاء المنزل من السكان.

ودعت مصلحة الدفاع المدني، الجهات الرسمية والمنظمات الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه المنازل المهددة بالانهيار خصوصاً في المدن التاريخية والأثرية.

كما دعت المواطنين وخصوصا مالكي المنازل المبنية من الطين الى عمل صيانة فورية لمنازلهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتفادي مخاطر الانهيار والتهدم والتشقق.

وتشهد العاصمة صنعاء وأغلب المحافظات اليمنية امطار منّ بها المولى عز وجل على البلاد.
وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان لها من التواجد او العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها لما يشكل ذلك من خطورة على الحياة.








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