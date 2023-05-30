المؤتمرنت -

المشاط يؤكد على مضاعفة الجهود لضبط الأسعار

التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر.



جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة ومستوى تنفيذ برامجها وخططها السنوية وخصوصا ما يتعلق بتحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسعار.



وفي اللقاء حث الرئيس المشاط قيادة الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للتجار الذين يقومون بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.



وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لضبط الأسعار، والالتزام بالقائمة السعرية الموحدة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار.



وأشاد الرئيس المشاط بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار في الوضع التموين للسلع الأساسية.