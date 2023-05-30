الثلاثاء, 30-مايو-2023 الساعة: 06:33 م - آخر تحديث: 06:31 م (31: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر

المشاط يؤكد على مضاعفة الجهود لضبط الأسعار

المؤتمرنت -
المشاط يؤكد على مضاعفة الجهود لضبط الأسعار
التقى فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم، وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر.

جرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في الوزارة ومستوى تنفيذ برامجها وخططها السنوية وخصوصا ما يتعلق بتحقيق الاستقرار التمويني وضبط الأسعار.

وفي اللقاء حث الرئيس المشاط قيادة الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للتجار الذين يقومون بالاستيراد عبر ميناء الحديدة.

وأكد على أهمية مضاعفة الجهود لضبط الأسعار، والالتزام بالقائمة السعرية الموحدة، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل العدوان والحصار.

وأشاد الرئيس المشاط بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة لتحقيق الاستقرار في الوضع التموين للسلع الأساسية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اليونيسف: وضع أطفال السودان كارثي
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الروسية موسكو
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز في حجة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: أنس جابر إلى الدور الثاني من رولان غاروس
فنون ومنوعات: نزار الفارس يؤكد ارتباطه بحورية فرغلي
علوم وتقنية: نزيف الانف.. كيف يمكن التخلص منه؟
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على تراجع
أخبار: انقلاب سيارة يقتل شخص ويصيب 4 في دمت
فنون ومنوعات: روتانا تشعل الصراع بين إليسا وشيرين
عربي ودولي: روسيا تقصف مطارات أوكرانيا
أخبار: 51 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: إنشاء نيابة أموال عامة ابتدائية في صعدة
رياضة: تشيلسي يتعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو
أخبار: الشريف يعزي القيادي غالب بركات بوفاة والده
رياضة: اليمن مع لبنان وعُمان في قرعة غرب آسيا
أخبار: قصف سعودي يوقع شهداء وجرحى بصعدة
عربي ودولي: تحذير من تسونامي هائل يضرب 3 قارات
أخبار: 121 شخصاً ضحايا المتفجرات في اليمن
أخبار: النواب يستعرض تقرير لجنة المياه والبيئة
عربي ودولي: توغل صهيوني شرق غزة ورفح
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
أخبار: أمطار غزيرة على صنعاء.. والأرصاد يحذر
اقتصاد: أكثر 10 دول ارتفاعا في أسعار الغذاء
فنون ومنوعات: سمية الخشاب تسخر من طليقها أحمد سعد!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023