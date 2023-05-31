الأربعاء, 31-مايو-2023 الساعة: 10:15 م - آخر تحديث: 08:58 م (58: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى رسالة الحكومة بخصوص مشروع

النواب يستدعي الحكومة في قضية "الصناديق الخاصة"

المؤتمرنت -
النواب يستدعي الحكومة في قضية "الصناديق الخاصة"
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل وتعديلاته.

وشملت رسالة الحكومة التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الجمارك رقم 14لسنة 1990م، حيث طالب الوزير أبو حليقة باستكمال الإجراءات الدستورية إزاء ذلك.

وأقر المجلس حضور الوزير المختص لتقديم مشاريع القوانين المشار اليها آنفاً في جلسة مقبلة.

واستمع المجلس في جلسته إلى رد وزير الأشغال العامة والطرق غالب مطلق على أسئلة واستفسارات عضو مجلس النواب، محمد أمين باشا، حول إعادة إصلاح وترميم بعض الشوارع في مديريات همدان وحي شملان، والتي شهدت حفر عدد من البيارات الخاصة بالصرف الصحي.

وقد ثمن وزير الأشغال في مستهل إيضاحاته دور مجلس النواب وجهوده في الجانبين التشريعي والرقابي، وكذا مواجهة العدوان والحصار واهتمام المجلس بقضايا ومعاناة المواطنين.

وأكد في سياق رده على سؤال عضو مجلس النواب حول دور مكتب الأشغال في محافظة صنعاء بأنه تم توجيه المكتب والمعنيين بالالتزام بتنفيذ اللوائح والقوانين للحفاظ على الطرق وإجراء الصيانة الدورية لها.

وفي سياق رده على سؤال عضو المجلس، علي بغوي أصلع، بشأن عدم التزام صندوق صيانة الطرق بإكمال العمل في جسر وادي سردود- الكدن- باجل رغم التزامه بذلك قبل أكثر من عامين، أوضح وزير الأشغال أن هذا الموضوع من اختصاص المؤسسة العامة للطرق والجسور.

وردا على سؤال عضو المجلس محمد بكير صلاح أكد وزير الأشغال أن أعمال الصيانة والترميم لطرق الكدن مركز ملحان، وباب الناقة الملباخ ملحان، والعكمة الولجة بني مليك، من اختصاص صندوق صيانة الطرق، محملا الجهات المعنية مسؤولية محاسبة الوحدة التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات فيما يتعلق بأدائها في اصلاح وترميم وصيانة الطرق.

ولفت الوزير مطلق إلى أن هناك تداخل في الاختصاصات بين الأشغال ووحدة التدخل السريع والوحدات التنفيذية في أمانة العاصمة والمحافظات.. مؤكدا على ضرورة وضع معالجات للحد من تلك التداخلات.

وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية الرقابة والمتابعة على تلك الوحدات التي تعمل خارج نطاق القوانين الخاصة ومنها قانون الطرق.

وقد عقب مقدمو الأسئلة بأن تلك الردود لم تكن مقنعة، وعلى الحكومة أن توضح من هي الجهة المسؤولة عن تلك المخالفات.. مؤكدين أهمية الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك. وتساءل أعضاء المجلس عن أوضاع الشوارع التي تحتاج للصيانة والترميم، كونها تقدم خدمات مهمة وحيوية للمواطنين.

وأقر المجلس مخاطبة الحكومة بالحضور لمناقشة سير أداء الصناديق الخاصة والمخالفات المتعلقة بتلك الصناديق، والتي أشار إليها أعضاء المجلس في سياق ملاحظاتهم أثناء النقاش الذي شهدته الجلسة.

إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى رد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني على سؤال عضو المجلس علي بغوي أصلع حول المسوغ القانوني لفرض رسوم على المزارعين الذين يقومون بحفر آبار ارتوازية لري أراضيهم.

حيث أوضح وزير المياه والبيئة بأن الهيئة العامة للموارد المائية تؤدي المهام المنوطة بها وفقا لقرار إنشائها ولائحتها التنظيمية وقانون المياه رقم 33 لسنة 2002م، وتعديلاته بالقانون رقم 41 لسنة 2006م، ولائحته التنفيذية، التي حددت في الباب الثامن الرسوم، وأرفق جدولاً يوضح مقدار تلك الرسوم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: الاطلاع على أضرار السيول في ريمة
عربي ودولي: روسيا تدمر آخر سفينة حربية أوكرانية
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: 40 قتيلاً بهجوم مسلح غرب بوركينا فاسو
أخبار: سفينة إنقاذ "صافر" تصل ميناء رأس عيسى
مجتمع مدني: نصائح طبيبة للحفاظ على صحة القلب
أخبار: وفاة امرأة و6 مواليد كل ساعتين في اليمن
أخبار: 95 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
عربي ودولي: اليونيسف: وضع أطفال السودان كارثي
أخبار: المشاط يؤكد على مضاعفة الجهود لضبط الأسعار
عربي ودولي: انفجارات قوية تهز العاصمة الروسية موسكو
محافظات: تدشين استبدال أسطوانات الغاز في حجة
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
رياضة: أنس جابر إلى الدور الثاني من رولان غاروس
فنون ومنوعات: نزار الفارس يؤكد ارتباطه بحورية فرغلي
علوم وتقنية: نزيف الانف.. كيف يمكن التخلص منه؟
أخبار: وفد أممي يطلع على احتياجات مستشفى الثورة العام
أخبار: مجلس النواب يستعرض تقرير لجنة الدفاع والأمن
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على تراجع
أخبار: صنعاء.. انهيار منزل وتحذيرات من عبور السائلة
أخبار: الأرصاد يحذر من الـ24 ساعة المقبلة
أخبار: برقية شكر لرئيس المؤتمر من آل الشاذلي البرطي
أخبار: انقلاب سيارة يقتل شخص ويصيب 4 في دمت
فنون ومنوعات: روتانا تشعل الصراع بين إليسا وشيرين
عربي ودولي: روسيا تقصف مطارات أوكرانيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023