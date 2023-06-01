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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

توقعات بهطول أمطار غزيرة في 9 محافظات

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة في 9 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات تعز، إب، لحج، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، المحويت، الحديدة وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة، صعدة، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة وأرخبيل سقطرى وكذلك على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن : 28.6 ملم، صنعاء: 18.3، ريمة : 8.1، ذمار : 4.3، السدة : 3.2، المحويت : 2.8، تعز : 1.5، عتق: 1.0، سيئون: 0.2ملم.

وأنذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار الغزيرة عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد أو السير في ممرات السيول وبطون الأودية والمجازفة بقطعها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما أنذر سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية، سيما في الطرقات الجبلية وكذا عبور الجسور الأرضية.

ودعا إلى عدم التواجد بالقرب من الأجسام المرتفعة مثل الأشجار والأعمدة وعدم استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء العواصف الرعدية.








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