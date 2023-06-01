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المؤتمر نت - وصل إلى محافظة الحديدة عشرات الصيادين اليمنيين بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاز في سجون إريتريا

عودة عشرات الصيادين كانوا محتجزين في إريتريا

المؤتمرنت -
عودة عشرات الصيادين كانوا محتجزين في إريتريا
وصل إلى محافظة الحديدة عشرات الصيادين اليمنيين بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاز في سجون إريتريا.

وأوضح مصدر في وزارة الثروة السمكية، أن الصيادين تم اعتقالهم من قبل البحرية الإريترية أثناء ممارستهم الاصطياد قبالة السواحل اليمنية، وتم نقلهم إلى معسكرات التعذيب على السواحل الإريترية بعد مصادرة قواربهم ومعدات الصيد.

وأكد تصاعد عمليات الاعتقال والاحتجاز التي تنفذها السلطات الإريترية بحق الصيادين اليمنيين أثناء مزاولة نشاطهم قبالة أرخبيل حُنيش الذي يضم جزر حُنيش الكبرى والصغرى وجبل زُقر والتابع إدارياً لمحافظة الحديدة.

وأشار المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أن معظم الصيادين تعرضوا لأشغال شاقة خلال فترة احتجازهم، وبعضهم تعرض للتعذيب، وأن أحد الصيادين كسرت يداه.

ودعت وزارة الثروة السمكية السلطات الإريترية إلى الإفراج عن بقية الصيادين المعتقلين واحترام الاتفاقيات والمعاهدات.








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