المؤتمرنت -

الثروة السمكية ترحب بجهود إنقاذ سفينة صافر

رحبت وزارة الثروة السمكية بوصول السفينة الهولندية إلى ميناء راس عيسى بالحديدة لإنقاذ سفينة صافر.



وأشادت الوزارة في بيان، بالجهود المبذولة لتأمين الخزان العائم وتفادي حدوث تسرب نفطي وكارثة بيئية في البحر الأحمر.



وثمنت دور اللجنة الإِشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم في الوصول إلى حلول ناجعة لإنقاذ الناقلة وتفريغها، وتجنيب المنطقة أكبر كارثة بيئية.



وأكدت الوزارة الحرص على تنفيذ كل الخطوات اللازمة لتسهيل وتسريع إنقاذ سفينة صافر وتفريغ نفطها وضمان نقل آمن وعدم تسرب أو انسكاب نفطي.



وحثت على ضرورة العمل معًا لمنع التلوث البحري والحفاظ على البيئة البحرية للأجيال القادمة، مؤكدة حرصها على الحفاظ على سلامة البحر الأحمر وموارده الطبيعية.