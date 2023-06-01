المؤتمرنت -

الدفاع المدني يدعو إلى تخفيض منسوب السدود والحواجز المائية

وجهت مصلحة الدفاع المدني نداءً عاجلاً إلى مسؤولي السدود والحواجز المائية في مختلف المحافظات.



تضمن النداء الدعوة لسرعة فتح قنوات التصريف وتخفيض المياه في السدود والحواجز المائية بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من إجمالي سعة السد أو الحاجز المائي، ومواكبة هطول الأمطار بالحفاظ على نسبة التخفيض المطلوبة، تجنباً لفيضانها، أو انهيارها.



وحذرت مصلحة الدفاع المدني في بيان لها، المواطنين من التواجد أو العبور من ممرات السيول والمصبات المائية أثناء هطول الأمطار.