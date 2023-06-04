الأحد, 04-يونيو-2023 الساعة: 02:49 م - آخر تحديث: 01:59 م (59: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مقتل وإصابة ثمانية آلاف و218 طفلاً منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي

مقتل وإصابة 8218 طفلاً في اليمن منذ بدء العدوان

المؤتمرنت -
مقتل وإصابة 8218 طفلاً في اليمن منذ بدء العدوان
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل مقتل وإصابة ثمانية آلاف و218 طفلاً منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي.

ولفتت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان الـ4 من يونيو من كل عام، إلى أن الغرض من هذا اليوم الاعتراف بمعاناة الأطفال الذين هم أكثر الضحايا تضرراً وتعرضاً للانتهاكات خلال الحروب والنزاعات المسلحة.

وأوضح البيان، أن هذا اليوم كشف عدم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال في اليمن، الذين يعيشون أشد المعاناة والضرر النفسي والجسدي وانعدام الرعاية الصحية والقتل والتشريد والنزوح وانتهاك كافة حقوقهم التي تدعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وذكر البيان أن 12.6 مليون طفل يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 80 في المائة، ومن بين كل عشرة أطفال يعيش أكثر من ثمانية لدى أسر ليس لديها دخلٍ كافٍ لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأفاد البيان بأن العدوان تسبب في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال بمقدار 63 %، مبيناً أنه تم تسجيل 88 جريمة اغتصاب أطفال، و145 جريمة اختطاف.

وسقط 182 طفلاً بين قتيل وجريح جراء القنابل العنقودية ومخلفات العدوان في الفترة من يناير إلى مايو الماضي.

وأشار البيان إلى أن اليمن سجل أعلى معدلات وفيات للأطفال في الشرق الأوسط حيث يموت نحو 60 طفلاً من بين كل ألف مولود حديث الولادة، نتيجة تداعيات العدوان والحصار، وقلة حضانات الخدج إذ يمتلك القطاع الصحي 600 حضانة بينما يقدر الاحتياج الفعلي بألفي حضانة، إضافة إلى وفاة 52 ألف طفل سنويا مايعني وفاة طفل كل عشر دقائق.

ونوه التقرير إلى أن الحصار تسبب في زيادة معدلات سوء التغذية حيث ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى ستة ملايين شخص من 3.6 ملايين، بزيادة قدرها 66 بالمئة، مبيناً أنه تم تسجيل أكثر من 2.3 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية و632 ألف طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم المهدد لحياتهم.

فيما بلغ عدد النازحين من الأطفال 1.71 مليون طفل، ويعاني أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة من انهيار نظام التعليم بفعل العدوان والحصار.

وحسب البيان بلغ عدد الأطفال المصابين بالإعاقات الجسدية نتيجة العدوان خمسة آلاف و559 طفلاً ومن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وقال بيان المنظمة "منذ بدء العدوان يغيب دور الأمم المتحدة ومنظماتها، بل تطور الأمر إلى أن تخلت عن مسؤولياتها وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوية، وتجاهلت كل الانتهاكات بحق المدنيين وعلى رأسهم الأطفال".

وحمل البيان، تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق أطفال اليمن، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه الانتهاكات، التي يتعرض لها المدنيون من أبناء الشعب اليمني، والتحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية النساء والأطفال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن
رياضة: مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة: ميسي يرحل رسمياً عن باريس سان جيرمان
عربي ودولي: حرائق كندا تستعر وإجلاء 11 ألف شخص
محافظات: حملة لترميم حفر سيول الأمطار بالأمانة
فنون ومنوعات: عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري
عربي ودولي: اشتداد المعارك في الخرطوم
أخبار: وفاة شابين إفريقيين غرقاً في حواجز مائية بالبيضاء
أخبار: ضباب وأمطار رعدية.. تحذير من تدني مدى الرؤية
رياضة: منتخب اليمن يتعادل مع الزمالك المصري
عربي ودولي: 50 قتيلاً و300 جريح في تصادم قطارين بالهند
رياضة: ميلان يمدد عقد رافايل لياو حتى 2028
علوم وتقنية: علاج واعد لسرطان الثدي
مجتمع مدني: 6 نصائح لتعزيز الثقة بالنفس
اقتصاد: أسعار الغذاء العالمية تتراجع لأدنى مستوياتها
عربي ودولي: "بكمين ناجح".. مقتل 3 إرهابيين في كركوك
أخبار: 3 غارات ضمن 86 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة
اقتصاد: روسيا تحافظ على صدارة مصدري القمح بالعالم
فنون ومنوعات: فنان مصري يقع ضحية نصب بآلاف الدولارات
محافظات: المالية تسلم آليتين لصندوق النظافة بحجة
اقتصاد: الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية
علوم وتقنية: أعراض غير اعتيادية لسرطان الغدة الدرقية
عربي ودولي: سوريا تسجل 11 هزة أرضية في 24 ساعة
عربي ودولي: اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية
أخبار: المرور يُمهل مالكي الدراجات النارية أسبوعاً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023