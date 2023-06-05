المؤتمرنت -

الشريف يعزي حسين سعد هادي بوفاة والده

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ حسين سعد علي صالح هادي، عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه وكافة آل هادي بمخلاف الكميم مديرية الحداء محافظة ذمار، في وفاة والده الشيخ سعد علي صالح هادي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع..



وأشاد الأمين العام المساعد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس.. معبّراً عن صادق التعازي والمواساة باسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.