المؤتمرنت -

إغلاق عدد من المحلات التجارية في صنعاء

أغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في أمانة العاصمة عدداً من المحلات التجارية ومنافذ البيع المخالفة للقائمة السعرية الجديدة.



وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أن الحملات الميدانية مستمرة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات للاطلاع على مدى تنفيذ القائمة الجديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأساسية.



وأضاف أن مستوى الالتزام بتنفيذ القائمة السعرية جيدة غير أن هناك بعض المخالفين يتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية، موضحا أن الفرق الميدانية حررت محاضر ضبط مخالفات وإنذارات نهائية وإغلاق لكل من لم يتجاوب، مؤكدا أن الوزارة لن تتساهل مع المخالفين.



وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة إن عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق ستستمر بشكل مكثف في كافة المناطق بما في ذلك الشوارع الفرعية والمديريات، مشيدا بمستوى التفاعل الشعبي مع جهود الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات السعرية والتموينية عبر الرقم المجاني للوزارة 174.