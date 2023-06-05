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المؤتمر نت - يعد خفض الكوليسترول أحد الأهداف التي يسعى إليها الكثيرون حول العالم. وتتمثل أحد أفضل الطرق الطبيعية لخفض مستويات الكوليسترول الضار

6 مشروبات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

المؤتمرنت -
6 مشروبات لخفض مستويات الكوليسترول في الدم
يخشى كثير من الناس من ارتفاع مستويات الكوليسترول نظراً لما تشكله من خطورة كبيرة على الجسم، حيث تزيد بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ومعظم الكوليسترول الموجود في أجسامنا هو بروتين دهني منخفض الكثافة، يُطلق عليه أيضا "الكوليسترول الضار"، حيث تتزايد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بسبب ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.

ويساعد كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم "الكوليسترول الجيد"، في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. إذ يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في إدارة الكوليسترول، تمامًا كما هو الحال مع مرض السكري.

وفيما يلي 6 مشروبات يمكن للمرء أن يشربها للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية، وفق نقرير نشره موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.

1 - القهوة
تعتبر القهوة من المشروبات التي تتميز بمزيج رائع من النكهة اللذيذة والرائحة والمزايا الصحية. ومن بين الفوائد الأخرى للقهوة هو خفض مستويات الكوليسترول.

2 - مشروبات الشوفان
يمكنك أيضا تناول مشروبات تحتوي على الشوفان لخفض مستويات الكوليسترول في الدم. الشوفان غني ببيتا جلوكان الذي يختلط مع الأملاح الصفراوية لتكوين مادة تشبه الهلام في المعدة، والتي قد تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول في الدم. لكن أثناء اختيار الشوفان المناسب لمشروبك الشتوي، تحقق من الملصق لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على بيتا جلوكان.

3 - الشاي الأخضر والأسود
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين وغيرها من المواد المضادة للأكسدة التي يمكن أن تقلل من مستويات البروتين الدهني الضار أو منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي إلى حد أقل. ويمكن أن يساعد الشاي الأسود أيضًا في خفض مستويات الكوليسترول. وهذا يرجع في المقام الأول إلى مدى اختلاف امتصاص الجسم للسوائل اعتمادًا على محتوى الكاتشين في الشاي.

4 - حليب الصويا
كذلك يمكنك شرب حليب الصويا بدلاً من الكريمة أو غيرها من منتجات الألبان عالية الدسم للمساعدة في خفض مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها.

ولتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تنصح إدارة الغذاء والدواء (FDA) بتناول 25 غرامًا من بروتين الصويا يوميًا كنظام غذائي منخفض الدهون المشبعة بالكوليسترول. علاوة على ذلك، يفضل تناول فول الصويا غير المعالج أو قليل المعالجة مع القليل من السكريات المضافة أو الأملاح أو الدهون أو بدونها.

5 - العصائر الغنية بمضادات الأكسدة
كما يساعد شرب العصائر، خاصة تلك المصنوعة من التوت، في تخفيض نسب الكوليسترول لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. على سبيل المثال، يمكن أن تخفض الأنثوسيانين القوية المضادة للأكسدة في التوت مستويات الكوليسترول. إذ يحتوي التوت على حد أدنى من السعرات الحرارية والدهون. يمكنك مزج حفنتين من التوت لعمل عصير.

وبصرف النظر عن التوت، يمكنك أيضًا تناول العصائر المصنوعة من حليب النبات. فللمكونات الموجودة في الحليب النباتي القدرة على تقليل مستويات الكوليسترول أو التحكم فيها. يمكنك استخدام حليب الصويا أو الشوفان لعمل عصير جيد.

6 - عصير الطماطم
يمكن أن يخفض الليكوبين، المتوفر بكثرة في الطماطم، الكوليسترول السيئ ويرفع مستويات الدهون. النياسين والألياف الخافضة للكوليسترول وفيرة أيضًا في عصير الطماطم. علاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن عصائر الطماطم تزيد من محتوى اللايكوبين في الفاكهة.

ما يجب أن تحذروه
من المهم أيضًا معرفة ما يجب تجنبه للحفاظ على مستويات الكوليسترول الجيدة. القهوة أو الشاي مع الكريمة المضافة، ومنتجات الألبان عالية الدسم، والمشروبات التي تحتوي على جوز الهند أو زيوت النخيل، والمشروبات التي تحتوي على الآيس كريم هي بعض المشروبات الغنية بالدهون المشبعة التي يجب تجنبها من قبل الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحية.

كما يجب تجنب المشروبات المحلاة مثل عصائر الفاكهة ومشروبات الطاقة والشوكولاتة الساخنة.








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