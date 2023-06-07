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المؤتمر نت - واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا العامة

مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا العامة

المؤتمرنت -
مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا العامة
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا العامة.

وخلال الجلسة استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله ابو حليقة إلى اعتذار رئيس حكومة الانقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور عن عدم حضور الحكومة جلسة اليوم التي كان مقرراً حضورها بناءً على طلب مجلس النواب لمناقشة أداء الصناديق الخاصة وعدد من القضايا العامة ومنها ما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.

وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون بين السلطات الدستورية لتحقيق التكامل ومواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتتطلب شحذ الهمم وتكاتف الجهود لإيجاد حلول ناجعة، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور أينما وجدت، وذلك من خلال تحديث التشريعات وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة.

ولفت إلى أهمية تعزيز الدور الرقابي لمتابعة الأداء التنفيذي وتقييم أداء الصناديق الخاصة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها صيانة الطرق وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة، والدواء ومكافحة أمراض السرطان، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم المعلم.

كما استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن بعض الاختلالات والتجاوزات في قطاع النفط والغاز والمعادن ونتائج النقاش مع الجانب الحكومي.

وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى الفترة المقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وبذلك يكون المجلس قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.








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