الخميس, 08-يونيو-2023 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 04:41 م (41: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - استمرار تاثر المياه الاقليمية بالعاصفة الاعصارية

استمرار تاثر المياه الاقليمية بالعاصفة الاعصارية

المؤتمرنت -
استمرار تاثر المياه الاقليمية بالعاصفة الاعصارية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثر أعالي البحار في المياه الإقليمية الشرقية للبلاد بالعاصفة الإعصارية (بيبارجوي) وهطول أمطار رعدية غزيرة واضطراب شديد في البحر خلال الساعات القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية أن العاصفة الإعصارية الشديدة جداً (بيبارجوي) تتمركز حاليا في وسط شرق البحر العربي، على خط عرض (14.2) درجة شمالا وخط طول (66.0) درجة شرقا، وعلى بعد (1276) كيلو متر شرق جزيرة سقطرى.

وذكر أن العاصفة ستتحرك بسرعة خمسة كيلومترات/ ساعة شمال موقعها الحالي مع استمرارها كعاصفة إعصارية شديدة جدا خلال الساعات القادمة، وامتداد التأثيرات غير المباشرة إلى شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.

وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على شرق المياه الإقليمية البحرية وأجزاء من شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى، وهبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 30- 35 عقدة.

وأشار إلى أن البحر قد يكون شديد الاضطراب وارتفاع الموج ما بين 3 إلى 5.5 أمتار، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح المركز أنها هطلت أمس أمطار رعدية على أجزاء من أرخبيل سقطرى وكانت أكثر غزارةً على الأجزاء الشرقية من الجزيرة وكانت خارج نطاق محطة الرصد الجوي.

وحذر المركز، العاملين في الحركة البحرية وخاصة ربابنة السفن بأنواعها والصيادين في المياه الإقليمية الشرقية وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية.

ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الاضطراب العالي للأمواج ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما حذر المواطنين في الأجزاء الشرقية من أرخبيل سقطرى من التواجد في مجاري السيول.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يصعد مع هبوط الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل جنوب الخليل
عربي ودولي: المعارضة الكويتية تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
رياضة: رسميًا.. بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد
فنون ومنوعات: لعمر طويل للنساء.. نصيحة مهمة للرجال
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
علوم وتقنية: إذا كنت أحد هؤلاء.. امتنع عن تناول المشمش
محافظات: إتلاف بضائع تحمل علامات صهيونية
أخبار: انفجار يودي بحياة طفل وامرأة في الحديدة
أخبار: مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا العامة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت زراعية في أم الفحم
أخبار: 5 جلسات عمل في المؤتمر الرابع للطب المخبري
أخبار: حرارة مرتفعة.. وأمطار غزيرة في هذه المناطق
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة إسماعيل الغزالي
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟
رياضة: مالك نادي ميلان يطرد الأسطورة مالديني!
فنون ومنوعات: خطأ طبي ينهي حياة وزير.. إليكم ما حصل
عربي ودولي: غرق 28 مهاجراً قبالة سواحل الجزائر
أخبار: اختطاف 1632 صياداً يمنياً خلال 24 شهراً
محافظات: ضبط كمية من الأدوية المهربة في تعز
أخبار: رصد 115 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: أكثر من 22 ألف أسرة يمنية متضررة من السيول
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة نائب رئيس مؤتمر الخوخة
عربي ودولي: فولودين: حلف الناتو يخوض حرباً ضد روسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023