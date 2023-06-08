المؤتمرنت -

استمرار تاثر المياه الاقليمية بالعاصفة الاعصارية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثر أعالي البحار في المياه الإقليمية الشرقية للبلاد بالعاصفة الإعصارية (بيبارجوي) وهطول أمطار رعدية غزيرة واضطراب شديد في البحر خلال الساعات القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية أن العاصفة الإعصارية الشديدة جداً (بيبارجوي) تتمركز حاليا في وسط شرق البحر العربي، على خط عرض (14.2) درجة شمالا وخط طول (66.0) درجة شرقا، وعلى بعد (1276) كيلو متر شرق جزيرة سقطرى.



وذكر أن العاصفة ستتحرك بسرعة خمسة كيلومترات/ ساعة شمال موقعها الحالي مع استمرارها كعاصفة إعصارية شديدة جدا خلال الساعات القادمة، وامتداد التأثيرات غير المباشرة إلى شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى.



وحسب المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة على شرق المياه الإقليمية البحرية وأجزاء من شرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى، وهبوب رياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 30- 35 عقدة.



وأشار إلى أن البحر قد يكون شديد الاضطراب وارتفاع الموج ما بين 3 إلى 5.5 أمتار، مع انخفاض في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات.



وأوضح المركز أنها هطلت أمس أمطار رعدية على أجزاء من أرخبيل سقطرى وكانت أكثر غزارةً على الأجزاء الشرقية من الجزيرة وكانت خارج نطاق محطة الرصد الجوي.



وحذر المركز، العاملين في الحركة البحرية وخاصة ربابنة السفن بأنواعها والصيادين في المياه الإقليمية الشرقية وشرق خليج عدن وأرخبيل سقطرى من سوء الأحوال الجوية.



ودعا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من الاضطراب العالي للأمواج ومن العواصف الرعدية والتدني في مدى الرؤية الأفقية.



كما حذر المواطنين في الأجزاء الشرقية من أرخبيل سقطرى من التواجد في مجاري السيول.