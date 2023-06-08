الخميس, 08-يونيو-2023 الساعة: 04:51 م - آخر تحديث: 04:41 م (41: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
صوت الوحدة من عدن
يحيى علي نوري
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - أكد المشاركون، في ختام المؤتمر الذي نظمه المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء، أهمية الاستمرار في تطبيق نظام الجودة في المختبرات وتفعيل دور نقابة الطب المخبري التشخيصي وإعداد ميثاق شرف لهذه المهنة

صنعاء.. اختتام المؤتمر الرابع للطب المخبري

المؤتمرنت -
صنعاء.. اختتام المؤتمر الرابع للطب المخبري
أوصى المشاركون في المؤتمر الرابع للطب المخبري، بضرورة الإسراع في إصدار قانون المختبرات والدليل واللائحة التنظيمية وإنشاء مركز أبحاث المختبرات الطبية.

وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر الذي نظمه المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء، أهمية الاستمرار في تطبيق نظام الجودة في المختبرات وتفعيل دور نقابة الطب المخبري التشخيصي وإعداد ميثاق شرف لهذه المهنة.

وأوصى المشاركون بضرورة إصدار مجلة متخصصة في مجال الطب التشخيصي المختبري والعمل على إنشاء وحدة فحوصات حديثي الأطفال بالتعاون مع أطباء الأطفال.

وأكدوا اهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين الطب السريري والتشخيص الطبي وكل فروع الطب ودعم البحث العلمي في مجال الطب التشخيصي المختبري.

وناقش المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف مشارك من مختلف المحافظات والتخصصات الطبية 24 ورقة بحثية مقدمة من باحثين من داخل اليمن وبريطانيا وهولندا وأمريكا وماليزيا ومصر والأردن والصين.

وتناولت أعمال المؤتمر عدداً من المحاور حول الاستدامة في تطبيق برامج الجودة الداخلية والخارجية في المختبرات الطبية وبرامج مكافحة العدوى والسيطرة عليها في المرافق الصحية ومقاومة المضادات الميكروبية، بالإضافة إلى الأورام، وأمراض الدم والتكاملية بين الطب المخبري وعلم الأمراض والتقنيات الحديثة في الطب المخبري والعقم والفحوصات المخبرية ودور نقابة الطب التشخيصي في رفع كفاءة المختبرات.

وفي الاختتام كرّم رئيس المجلس الطبي، الدكتور مجاهد معصار ورئيس اللجنة التحضيرية الاساسية للمؤتمر، الدكتور عبدالاله الحرازي، اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية والشركات المساهمة والداعمة للمؤتمر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يصعد مع هبوط الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يخطر بهدم 3 منازل جنوب الخليل
عربي ودولي: المعارضة الكويتية تفوز بأغلبية مقاعد البرلمان
رياضة: رسميًا.. بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد
فنون ومنوعات: لعمر طويل للنساء.. نصيحة مهمة للرجال
أخبار: حصيلة خروقات قوى العدوان لاتفاق الحديدة
علوم وتقنية: إذا كنت أحد هؤلاء.. امتنع عن تناول المشمش
محافظات: إتلاف بضائع تحمل علامات صهيونية
أخبار: انفجار يودي بحياة طفل وامرأة في الحديدة
أخبار: مجلس النواب يواصل مناقشته للقضايا العامة
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب مع تراجع الدولار
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت زراعية في أم الفحم
أخبار: 5 جلسات عمل في المؤتمر الرابع للطب المخبري
أخبار: حرارة مرتفعة.. وأمطار غزيرة في هذه المناطق
أخبار: الأمين المساعد يعزي بوفاة إسماعيل الغزالي
علوم وتقنية: ماذا يحدث عند التخلي تماماً عن الملح؟
رياضة: مالك نادي ميلان يطرد الأسطورة مالديني!
فنون ومنوعات: خطأ طبي ينهي حياة وزير.. إليكم ما حصل
عربي ودولي: غرق 28 مهاجراً قبالة سواحل الجزائر
أخبار: اختطاف 1632 صياداً يمنياً خلال 24 شهراً
محافظات: ضبط كمية من الأدوية المهربة في تعز
أخبار: رصد 115 خرقاً جديداً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: أكثر من 22 ألف أسرة يمنية متضررة من السيول
أخبار: الأمين العام يعزي بوفاة نائب رئيس مؤتمر الخوخة
عربي ودولي: فولودين: حلف الناتو يخوض حرباً ضد روسيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023