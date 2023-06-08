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صنعاء.. اختتام المؤتمر الرابع للطب المخبري

أوصى المشاركون في المؤتمر الرابع للطب المخبري، بضرورة الإسراع في إصدار قانون المختبرات والدليل واللائحة التنظيمية وإنشاء مركز أبحاث المختبرات الطبية.



وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر الذي نظمه المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة بصنعاء، أهمية الاستمرار في تطبيق نظام الجودة في المختبرات وتفعيل دور نقابة الطب المخبري التشخيصي وإعداد ميثاق شرف لهذه المهنة.



وأوصى المشاركون بضرورة إصدار مجلة متخصصة في مجال الطب التشخيصي المختبري والعمل على إنشاء وحدة فحوصات حديثي الأطفال بالتعاون مع أطباء الأطفال.



وأكدوا اهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين الطب السريري والتشخيص الطبي وكل فروع الطب ودعم البحث العلمي في مجال الطب التشخيصي المختبري.



وناقش المؤتمر بمشاركة أكثر من ألف مشارك من مختلف المحافظات والتخصصات الطبية 24 ورقة بحثية مقدمة من باحثين من داخل اليمن وبريطانيا وهولندا وأمريكا وماليزيا ومصر والأردن والصين.



وتناولت أعمال المؤتمر عدداً من المحاور حول الاستدامة في تطبيق برامج الجودة الداخلية والخارجية في المختبرات الطبية وبرامج مكافحة العدوى والسيطرة عليها في المرافق الصحية ومقاومة المضادات الميكروبية، بالإضافة إلى الأورام، وأمراض الدم والتكاملية بين الطب المخبري وعلم الأمراض والتقنيات الحديثة في الطب المخبري والعقم والفحوصات المخبرية ودور نقابة الطب التشخيصي في رفع كفاءة المختبرات.



وفي الاختتام كرّم رئيس المجلس الطبي، الدكتور مجاهد معصار ورئيس اللجنة التحضيرية الاساسية للمؤتمر، الدكتور عبدالاله الحرازي، اللجان العلمية والتحضيرية والتنظيمية والشركات المساهمة والداعمة للمؤتمر.