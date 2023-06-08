المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة علي عبدالله الأشول

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة علي عبدالله الأشول، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للمهندس عادل علي عبدالله الأشول وإخوانه وكافة آل الأشول في هذا المصاب الأليم.



وأشاد أبو راس، بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".