المؤتمرنت -

حريق يلتهم شقة في حي شيراتون بصنعاء

أخمد رجال الدفاع المدني، الخميس، حريقاً نشب في منزل بحي شيراتون جوار الرجوي بمديرية شعوب بأمانة العاصمة.



وقالت مصلحة الدفاع المدني في بيان، إنه وفور تلقي البلاغ هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماده ومحاصرة مصدر النيران في غرفتين بالدور الخامس، خلال فترة وجيزة دون امتداده الى باقي أرجاء المنزل.



واوضح مصدر مسؤول بالمصلحة، أن اشتعال الحريق كان بسبب لعب أطفال ولايوجد اي خسائر بشرية.



وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها إلى الالتزام دائماً بإجراءات الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية للوقاية من مختلف المخاطر.